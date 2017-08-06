Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30601114/
6 августа 2017, 15:06 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Сборная России стала победительницей EXPO-2017 Football Cup в Астане

Сборная России обыграла сборную мира и стала победительницей турнира EXPO-2017 Football Cup в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.

Финальный матч закончился со счетом 7:4.

У россиян по дублю оформили Роман Широков, Евгений Алдонин и Виктор Булатов, а еще один мяч забил Дмитрий Сенников. В сборной мира отличились француз Венсан Кандела, узбекистанец Азамат Абдураимов и финн Яри Литманен.

На EXPO-2017 Football Cup участвовало шесть команд из звезд футбола 1990-х и 2000-х. Третье место заняла Португалия, четвертым стал Казахстан, пятой — Италия, а шестой — Германия.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Горелов: На работу Хиддинка, Капелло и Адвоката в сборной было противно смотреть

Горелов: На работу Хиддинка, Капелло и Адвоката в сборной было противно смотреть

Советский велогонщик, экс-главный тренер мужской и женской сборных команд СССР и России Николай Горелов отметил, что при работе со спортсменами нужно стараться обходиться без переводчиков.
Еще 7 новостей  Все новости
6 августа

Сборная России стала победительницей EXPO-2017 Football Cup в Астане

Сборная Казахстана проиграла Португалии в матче за "бронзу" EXPO-2017 Football Cup

Мне нужно работать над своей защитой - Ломаченко о победе над Марриагой