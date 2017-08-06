Сборная России стала победительницей EXPO-2017 Football Cup в Астане

Финальный матч закончился со счетом 7:4.

У россиян по дублю оформили Роман Широков, Евгений Алдонин и Виктор Булатов, а еще один мяч забил Дмитрий Сенников. В сборной мира отличились француз Венсан Кандела, узбекистанец Азамат Абдураимов и финн Яри Литманен.

На EXPO-2017 Football Cup участвовало шесть команд из звезд футбола 1990-х и 2000-х. Третье место заняла Португалия, четвертым стал Казахстан, пятой — Италия, а шестой — Германия.