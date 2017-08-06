Сборная России стала победительницей EXPO-2017 Football Cup в Астане
Сборная России обыграла сборную мира и стала победительницей турнира EXPO-2017 Football Cup в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
Финальный матч закончился со счетом 7:4.
У россиян по дублю оформили Роман Широков, Евгений Алдонин и Виктор Булатов, а еще один мяч забил Дмитрий Сенников. В сборной мира отличились француз Венсан Кандела, узбекистанец Азамат Абдураимов и финн Яри Литманен.
На EXPO-2017 Football Cup участвовало шесть команд из звезд футбола 1990-х и 2000-х. Третье место заняла Португалия, четвертым стал Казахстан, пятой — Италия, а шестой — Германия.
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