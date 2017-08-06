Сборная Казахстана проиграла Португалии в матче за «бронзу» EXPO-2017 Football Cup
Сборная Казахстана проиграла Португалии в матче за третье место EXPO-2017 Football Cup, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра завершилась со счетом 13:7. В составе португальцев по
У сборной Казахстана
Стоит отметить, что Манише стал первым игроком EXPO-2017 Football Cup, который получил желтую карточку. В первый раз бился на турнире и пенальти.
Таким образом, сборная Португалии стала бронзовым призером EXPO-2017 Football Cup, а Казахстан занял четвертое место. Ранее Италия обыграла Германию в матче за пятую строчку.
В финале EXPO-2017 Football Cup в эти минуты встречаются команда мира и сборная России. После этого состоится церемония награждения. В турнире участвовало шесть команд.
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