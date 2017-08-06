Источник: Луческу возглавил сборную Турции, чтоб сохранить неустойку от «Зенита»

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Румынское издание Fanatik утверждает, что специалист пошёл на этот шаг из-за условия «Зенита».

По данным источника, «Зенит» согласился после расторжения контракта выплатить тренеру € 2,5 млн с условием, что до конца 2017 года он не будет иметь права тренировать клубную команду в какой-либо стране. Узнав это, «Галатасарай» предложил Луческу должность технического директора до конца 2017 года, после чего румын занял бы пост главного тренера.

Однако Луческу не захотел ждать конца года и возглавил сборную Турции, что позволило ему сохранить деньги от «Зенита», так как запрет не распространялся на национальные команды.