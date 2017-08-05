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5 августа 2017, 17:49 | Футбол: Сборные | Lenta.Ru

Тьерри Анри ногой забросил баскетбольный мяч в корзину с центра площадки

Бывший нападающий сборной Франции по футболу Тьерри Анри ногой забросил баскетбольный мяч в корзину. Он сделал это с центра площадки. Видеозапись появилась на YouTube-канале I’m a Footballer.

Мяч дважды ударился о щит и упал в корзину. Спортсмен исполнил трюк на арене в южноафриканском Йоханнесбурге. Там пройдет благотворительный баскетбольный матч в поддержку Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в котором француз примет участие.

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«Англия не переключила передачу»

Сборная Франции по футболу в меньшинстве одолела национальную команду Англии в товарищеском матче, прошедшем накануне в Сен-Дени. По окончании встречи главный тренер французов Дидье Дешам заявил, что удаление защитника Рафаэля Варана в начале второго тайма пошло на пользу его подопечным, а нападающий англичан Гарри Кейн отметил, что гости сами виноваты в поражении.
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