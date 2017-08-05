Тьерри Анри ногой забросил баскетбольный мяч в корзину с центра площадки

Сборная Франции по футболу в меньшинстве одолела национальную команду Англии в товарищеском матче, прошедшем накануне в Сен-Дени. По окончании встречи главный тренер французов Дидье Дешам заявил, что удаление защитника Рафаэля Варана в начале второго тайма пошло на пользу его подопечным, а нападающий англичан Гарри Кейн отметил, что гости сами виноваты в поражении.