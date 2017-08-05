Тьерри Анри ногой забросил баскетбольный мяч в корзину с центра площадки
Бывший нападающий сборной Франции по футболу Тьерри Анри ногой забросил баскетбольный мяч в корзину. Он сделал это с центра площадки. Видеозапись появилась на
YouTube-канале I’m a Footballer.
Мяч дважды ударился о щит и упал в корзину. Спортсмен исполнил трюк на арене в южноафриканском Йоханнесбурге. Там пройдет благотворительный баскетбольный матч в поддержку Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в котором француз примет участие.
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