Агент назвал бредом информацию турецких СМИ о болезни Альцгеймера у Луческу

«Не хочу даже слушать этот бред», — сказал Запорожану в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

Накануне Луческу был представлен в должности главного тренера сборной Турции. Незадолго до презентации в турецких СМИ начали циркулировать слухи о наличии у румынского специалиста тяжёлой болезни. На официальной пресс-конференции один из журналистов спросил у Луческу, правда ли, что у него началась болезнь Альцгеймера, однако президент турецкой футбольной федерации прервал репортёра и хотел перейти к следующему вопросу. Сам Луческу захотел узнать, о чём поинтересовался журналист, и попросил перевести ему заданный вопрос. Услышав перевод, Луческу рассмеялся, спросил у журналиста, сколько ему лет, а также сказал, что после пресс-конференции они должны сделать совместную фотографию. При этом Мирча не подтвердил и не опроверг информацию о наличии болезни, пишет румынское издание Evz.