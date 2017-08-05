Агент назвал бредом информацию турецких СМИ о болезни Альцгеймера у Луческу
Аркадий Запорожану, агент бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, прокомментировал появившуюся в турецких СМИ информацию о болезни Альцгеймера у 72-летнего специалиста.
«Не хочу даже слушать этот бред», — сказал Запорожану в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
Накануне Луческу был представлен в должности главного тренера сборной Турции. Незадолго до презентации в турецких СМИ начали циркулировать слухи о наличии у румынского специалиста тяжёлой болезни. На официальной
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