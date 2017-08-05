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5 августа 2017, 16:40 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Агент назвал бредом информацию турецких СМИ о болезни Альцгеймера у Луческу

Аркадий Запорожану, агент бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, прокомментировал появившуюся в турецких СМИ информацию о болезни Альцгеймера у 72-летнего специалиста.

«Не хочу даже слушать этот бред», — сказал Запорожану в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

Накануне Луческу был представлен в должности главного тренера сборной Турции. Незадолго до презентации в турецких СМИ начали циркулировать слухи о наличии у румынского специалиста тяжёлой болезни. На официальной пресс-конференции один из журналистов спросил у Луческу, правда ли, что у него началась болезнь Альцгеймера, однако президент турецкой футбольной федерации прервал репортёра и хотел перейти к следующему вопросу. Сам Луческу захотел узнать, о чём поинтересовался журналист, и попросил перевести ему заданный вопрос. Услышав перевод, Луческу рассмеялся, спросил у журналиста, сколько ему лет, а также сказал, что после пресс-конференции они должны сделать совместную фотографию. При этом Мирча не подтвердил и не опроверг информацию о наличии болезни, пишет румынское издание Evz.

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