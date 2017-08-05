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5 августа 2017, 13:53 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Горелов: На работу Хиддинка, Капелло и Адвоката в сборной было противно смотреть

Советский велогонщик, экс-главный тренер мужской и женской сборных команд СССР и России Николай Горелов отметил, что при работе со спортсменами нужно стараться обходиться без переводчиков.

Советский велогонщик <nobr>экс-главный</nobr> тренер мужской и женской сборных команд СССР и России Николай <span class=error>Горелов</span> отметил что при работе со спортсменами нужно стараться обходиться без переводчиков. Увеличить
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«Я давно понял, что невозможно в деталях донести свою мысль до спортсмена через переводчика. Слово — важнейший элемент психологии. Поэтому мне было противно смотреть за работой в нашей футбольной сборной таких иностранцев, как Гус Хиддинк, Фабио Капелло и Дик Адвокат, которые за огромные деньги не удосужились выучить хотя бы несколько русских фраз», — сказал Горелов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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