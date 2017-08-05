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5 августа 2017, 13:00 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Казахстан пропустил семь мячей от сборной звезд мира на EXPO-2017 Football Cup

Сборная Казахстана по футболу, состоящая из звезд прошлых лет, потерпела поражение от сборной звезд мира на EXPO-2017 Football Cup, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, прошедшая на «Астана Арене», закончилась со счетом 7:4 в пользу сборной мира.

Таким образом, Казахстан потерпел первое поражение на турнире.

В матче открытия казахстанские футболисты обыграли команду Германии со счетом 8:6.

Напомним, на EXPO-2017 Football Cup шесть команд были поделены на две группы. В группу А попали Германия, Казахстан и сборная Звезд, а в группе В будут выступать Италия, Португалия и Россия.

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