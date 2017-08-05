Бабаев: Сборная России по футболу продолжит играть на арене ЦСКА
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу в будущем продолжит проводить товарищеские матчи на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ-Арена». Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев, слова которого приводит
пресс-служба клуба.
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В июне сборная России провела свой первый матч на «ВЭБ-Арене», сыграв в товарищеской встрече вничью с чилийцами (1:1).
«В сборной остались очень довольны. Вероятно, команда будет играть у нас и в дальнейшем — скажем, товарищеские матчи, когда нет необходимости задействовать более вместительные стадионы. Отмечу, что и чилийцы дали очень высокую оценку нашей арене», — сказал Бабаев.
Строительство стадиона ЦСКА велось с 2007 по 2016 год, арена вмещает 30 тысяч зрителей. Осенью стадион официально получит название «ВЭБ-Арена».
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