Футболисты юношеской сборной России обыграли молодежную команду «Вильярреала»
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт. Футболисты юношеской сборной России (игроки не старше 20 лет) обыграли сверстников из молодежной команды испанского «Вильярреала» в матче международного товарищеского турнира Испании.
Встреча группы А, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян. В составе российской команды оба мяча забил Михаил Яковлев (58-я и 62-я минуты), во второй раз отличившийся с пенальти.
В следующем матче турнира российская команда сыграет с «молодежкой» «Леванте». Встреча пройдет в воскресенье, 6 августа.
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