Футболисты юношеской сборной России обыграли молодежную команду «Вильярреала»

Встреча группы А, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян. В составе российской команды оба мяча забил Михаил Яковлев (58-я и 62-я минуты), во второй раз отличившийся с пенальти.

В следующем матче турнира российская команда сыграет с «молодежкой» «Леванте». Встреча пройдет в воскресенье, 6 августа.