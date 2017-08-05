Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30593173/
5 августа 2017, 1:32 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты юношеской сборной России обыграли молодежную команду «Вильярреала»

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт. Футболисты юношеской сборной России (игроки не старше 20 лет) обыграли сверстников из молодежной команды испанского «Вильярреала» в матче международного товарищеского турнира Испании.

Встреча группы А, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян. В составе российской команды оба мяча забил Михаил Яковлев (58-я и 62-я минуты), во второй раз отличившийся с пенальти.

В следующем матче турнира российская команда сыграет с «молодежкой» «Леванте». Встреча пройдет в воскресенье, 6 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
4 августа

Губа не дура: супруга эквадорского полузащитника «Зенита»

Страны, проголосовавшие за возвращение России в легкую атлетику

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»