Сборная России сыграет товарищеский матч с «Динамо». Почему это нормально

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Не спорю, первая реакция на эту новость может быть неоднозначной. С чего вдруг сборная играет против клуба? Зачем вообще это все? Что можно тренировать в игре с командой, которая только-только вышла из ФНЛ? И что дальше: против «Казанки» играть будем?

Но на все эти вопросы есть ответы. И это главное.

С ЧЕГО ВДРУГ СБОРНАЯ ИГРАЕТ ПРОТИВ КЛУБА?

Во-первых, такие матчи уже случались — игра в Химках не станет ноу-хау. Был даже интересный случай в 1999 году, когда Ривалдо играл за свою сборную — Бразилии — против своего же клуба — «Барселоны». Матч закончился тогда со счетом 2:2.

Во-вторых, сборной в последнее время часто прилетало за матчи против средних команд, мол, не наш уровень. Нам Германию и Голландию подавай. В целом, в этом есть логика: матчи против Катара, например, ничего хорошего в плане эмоционального фона принести не могут. Если выиграл, скажут: «Это же Катар!». А если проиграл, уже с другой интонацией: «Ну это же Катар!».

Учитывая то, что в конце августа — начале сентября, когда запланирован сбор национальной команды и товарищеский матч с «Динамо», большинство сборных будут играть в отборе на ЧМ-2018, сильного соперника найти почти нереально. Да и зачем сейчас, в самом начале чемпионата, когда тот же Глушаков никак в себя прийти после Кубка конфедераций не может, играть против сильной сборной? Незачем. Тем более, когда еврокубки уже в шаговой доступности.

А о том, почему матч с «Динамо» вполне себе альтернатива игре со средней или слабой сборной, ниже.

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ ВООБЩЕ?

Проверить резерв. Об этом, кстати, сказал и Черчесов, но почему-то не во всех СМИ на этом акцентировано внимание. Это самое же самое главное.

— На сбор команды мы планируем пригласить в своем большинстве футболистов, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме, — цитирует Черчесова официальный сайт РФС. — Мы познакомимся с ними, а они в свою очередь — с нашими требованиями. В данной ситуации такой формат представляется очень важным и полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной. Таким образом, футболисты, принимавшие участие в Кубке Конфедераций и сейчас выступающие в еврокубках, получат возможность спокойно работать в своих клубах, что в какой-то степени также соответствуют интересам сборной России на данном этапе.

Все же по полочкам, разве нет?

Сбор нужен? Нужен. Но лидерам сейчас лучше дать паузу. Тем более, что, по словам представителей РФС, нет возможности сыграть с топ-командой. Нет, значит — нет. Не вижу смысла играть в конспирологию.

Тогда логично вызвать тех, кто на подходе к сборной. Пусть они попробуют, что такое двуглавый орел на груди в менее боевых условиях. Так, кстати, Капелло приметил Головина. Когда полузащитник ЦСКА еще толком не играл в первой команде, он уже забивал за сборную — в товарищеском матче против Белоруссии в 2015-м.

Есть только один спорный момент. Например, Кузяев сейчас один из лучших игроков «Зенита», очевидно, что вызов в сборную он заслужил. И получается, что «Зенит» будет вынужден отпустить своего лидера, а ЦСКА и «Спартак», скорее всего, получать возможность поберечь Глушакова, Головина, Дзагоева.

С другой стороны, Кузяев провел полноценный отпуск летом, и приезд в сборную не должен выбить его из колеи. Иначе — зачем вообще играть в футбол, если такие вещи выбивают из сил?

ЧТО МОЖНО ТРЕНИРОВАТЬ С КОМАНДОЙ ИЗ ФНЛ?

Очевидный факт: клубы сыграннее сборных, а уровень Лиги чемпионов выше уровня ЧМ. Это аксиома. Поэтому у Бердыева пока тяжело идет в «Рубине» — по-хорошему ему нужен полноценный зимний сбор, чтобы поставить игру.

У национальных команд столько времени почти никогда нет. В сборных многое решает уровень игроков — не только технический, но тактический. Чем быстрее футболист воспринимает требования тренера, тем сильнее сборная.

Поэтому даже такое «Динамо», пребывающее в непростом отрезке истории, соперник достойный. И проверить нам не резерв — нормальное решение.

Плюс это еще и экономия. Приглашение другой сборной или поездка в другую страну ради товарищеского матча — это все деньги. Зачем их тратить, если под боком есть примерно сопоставимый по уровню соперник? Напоминаю: мы исходим из того, что нет возможности сыграть с интересной и сильной сборной.

И ЧТО ДАЛЬШЕ: ПРОТИВ «КАЗАНКИ» ИГРАТЬ БУДЕМ?