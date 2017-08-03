Сборная России сыграет товарищеский матч с «Динамо». Почему это нормально
3 сентября на «Арене Химки» сборная России сыграет товарищеский матч с московским «Динамо».
Да-да, это правда. Что это значит?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Не спорю, первая реакция на эту новость может быть неоднозначной. С чего вдруг сборная играет против клуба? Зачем вообще это все? Что можно тренировать в игре с командой, которая
Но на все эти вопросы есть ответы. И это главное.
С ЧЕГО ВДРУГ СБОРНАЯ ИГРАЕТ ПРОТИВ КЛУБА?
Учитывая то, что в конце августа — начале сентября, когда запланирован сбор национальной команды и товарищеский матч с «Динамо», большинство сборных будут играть в отборе на ЧМ-2018, сильного соперника найти почти нереально. Да и зачем сейчас, в самом начале чемпионата, когда тот же Глушаков никак в себя прийти после Кубка конфедераций не может, играть против сильной сборной? Незачем. Тем более, когда еврокубки уже в шаговой доступности.
А о том, почему матч с «Динамо» вполне себе альтернатива игре со средней или слабой сборной, ниже.
ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ ВООБЩЕ?
Проверить резерв. Об этом, кстати, сказал и Черчесов, но
— На сбор команды мы планируем пригласить в своем большинстве футболистов, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме, — цитирует Черчесова официальный сайт РФС. — Мы познакомимся с ними, а они в свою очередь — с нашими требованиями. В данной ситуации такой формат представляется очень важным и полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной. Таким образом, футболисты, принимавшие участие в Кубке Конфедераций и сейчас выступающие в еврокубках, получат возможность спокойно работать в своих клубах, что в
Все же по полочкам, разве нет?
Сбор нужен? Нужен. Но лидерам сейчас лучше дать паузу. Тем более, что, по словам представителей РФС, нет возможности сыграть с
Тогда логично вызвать тех, кто на подходе к сборной. Пусть они попробуют, что такое двуглавый орел на груди в менее боевых условиях. Так, кстати, Капелло приметил Головина. Когда полузащитник ЦСКА еще толком не играл в первой команде, он уже забивал за сборную — в товарищеском матче против Белоруссии в 2015-м.
Есть только один спорный момент. Например, Кузяев сейчас один из лучших игроков «Зенита», очевидно, что вызов в сборную он заслужил. И получается, что «Зенит» будет вынужден отпустить своего лидера, а ЦСКА и «Спартак», скорее всего, получать возможность поберечь Глушакова, Головина, Дзагоева.
С другой стороны, Кузяев провел полноценный отпуск летом, и приезд в сборную не должен выбить его из колеи. Иначе — зачем вообще играть в футбол, если такие вещи выбивают из сил?
ЧТО МОЖНО ТРЕНИРОВАТЬ С КОМАНДОЙ ИЗ ФНЛ?
Очевидный факт: клубы сыграннее сборных, а уровень Лиги чемпионов выше уровня ЧМ. Это аксиома. Поэтому у Бердыева пока тяжело идет в «Рубине» —
У национальных команд столько времени почти никогда нет. В сборных многое решает уровень игроков — не только технический, но тактический. Чем быстрее футболист воспринимает требования тренера, тем сильнее сборная.
Поэтому даже такое «Динамо», пребывающее в непростом отрезке истории, соперник достойный. И проверить нам не резерв — нормальное решение.
Плюс это еще и экономия. Приглашение другой сборной или поездка в другую страну ради товарищеского матча — это все деньги. Зачем их тратить, если под боком есть примерно сопоставимый по уровню соперник? Напоминаю: мы исходим из того, что нет возможности сыграть с интересной и сильной сборной.
И ЧТО ДАЛЬШЕ: ПРОТИВ «КАЗАНКИ» ИГРАТЬ БУДЕМ?
Если вы прочитали, предыдущие ответы, должны понять: не будем. На следующем сборе — в
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