Фабиан рассказал, как ему удалось забить красивый гол в ворота сборной Германии
Футболист сборной Мексики Марко Фабиан рассказал, как ему удалось забить мяч в полуфинале Кубка конфедераций в ворота сборной Германии, который впоследствии был признан лучшим голом турнира.
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Видимо, что-то случилось...
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«Всё произошло очень быстро. Мы получили право на свободный удар
Нужно очень правильно набежать на мяч и точно знать, какой частью стопы нанести удар. Хочешь нанести сильный удар — бей подъёмом, а если нужна не столько сила, сколько точность, нужно использовать внутреннюю или внешнюю часть стопы. Корпус при этом нужно немного наклонить вперёд, чтобы мяч не ушёл вверх. Ну и побольше практики, — цитирует Фабиана официальный сайт ФИФА.
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