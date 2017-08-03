Фабиан рассказал, как ему удалось забить красивый гол в ворота сборной Германии

«Всё произошло очень быстро. Мы получили право на свободный удар где-то в 35 метрах от ворот соперника. У мяча стоял Эктор Эррера. Я видел, что немцы несколько небрежно отнеслись к этому стандарту, и сказал Эктору: «Катни мне мяч». А он даже не обратил на меня никакого внимания! Пришлось повторить то же самое погромче. Он откатил мне мяч, и я от души приложился к нему… Так получился отличный гол.

Нужно очень правильно набежать на мяч и точно знать, какой частью стопы нанести удар. Хочешь нанести сильный удар — бей подъёмом, а если нужна не столько сила, сколько точность, нужно использовать внутреннюю или внешнюю часть стопы. Корпус при этом нужно немного наклонить вперёд, чтобы мяч не ушёл вверх. Ну и побольше практики, — цитирует Фабиана официальный сайт ФИФА.