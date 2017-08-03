Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30575362/
3 августа 2017, 13:20 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Фабиан рассказал, как ему удалось забить красивый гол в ворота сборной Германии

Футболист сборной Мексики Марко Фабиан рассказал, как ему удалось забить мяч в полуфинале Кубка конфедераций в ворота сборной Германии, который впоследствии был признан лучшим голом турнира.

Немецкий болельщик перед началом матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Мексики. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Всё произошло очень быстро. Мы получили право на свободный удар где-то в 35 метрах от ворот соперника. У мяча стоял Эктор Эррера. Я видел, что немцы несколько небрежно отнеслись к этому стандарту, и сказал Эктору: «Катни мне мяч». А он даже не обратил на меня никакого внимания! Пришлось повторить то же самое погромче. Он откатил мне мяч, и я от души приложился к нему… Так получился отличный гол.

Нужно очень правильно набежать на мяч и точно знать, какой частью стопы нанести удар. Хочешь нанести сильный удар — бей подъёмом, а если нужна не столько сила, сколько точность, нужно использовать внутреннюю или внешнюю часть стопы. Корпус при этом нужно немного наклонить вперёд, чтобы мяч не ушёл вверх. Ну и побольше практики, — цитирует Фабиана официальный сайт ФИФА.

Сборная Германии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Мексики
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

ФИФА: все допинг-тесты, сделанные на Кубке конфедераций, дали отрицательный результат

ФИФА: все допинг-тесты, сделанные на Кубке конфедераций, дали отрицательный результат

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Все допинг-пробы, которые были взяты во время Кубка конфедераций-2017 в России, дали отрицательный результат, говорится в релизе пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА).
Еще 7 новостей  Все новости
1 августа

Почему Неймар надоел. 5 важных причин

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18