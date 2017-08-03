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3 августа 2017, 12:58 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: Вход на контрольный матч сборной России и «Динамо», скорее всего, будет бесплатным

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский футбольный союз (РФС) может сделать вход на контрольный матч между сборной России и московским «Динамо» бесплатным для болельщиков. Об этом ТАСС сообщил вице- премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Встреча состоится 3 сентября на стадионе Арена-Химки Увеличить
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Встреча состоится 3 сентября на стадионе «Арена Химки».

«Скорее всего, сделаем проход на этот матч бесплатным», — сказал Мутко.

Сборная России не будет проводить международных матчей в сентябре. «Сентябрь — самый непростой месяц с точки зрения проведения матчей, ведь во всех конфедерациях проводятся игры квалификации чемпионата мира, — сказал Мутко. — Это будет особый сбор — будут приглашены те, кто были в сборной, но не играли, а также те, кого еще надо посмотреть, с кем поработать. Поэтому и решили сыграть такую игру с “Динамо”, командой, в которой нет игроков сборной».

«Это будет чисто контрольный матч, чтобы еще раз посмотреть возможность ряда игроков. А октябрь-ноябрь — это уже будет основная обойма игроков, конкретная задача по подготовке игроков к чемпионату мира», — отметил глава РФС.

«По договоренности о товарищеских матчах информация будет позже. Дело не только в командах, но и в том, где играть эти матчи. В ближайшее время мы дадим информацию по этому вопросу», — сообщил Мутко.

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Гендиректор: «Динамо» очень серьезно отнесется к матчу со сборной России

Гендиректор: «Динамо» очень серьезно отнесется к матчу со сборной России

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московское «Динамо» со всей серьезностью отнесется к товарищескому матчу со сборной России по футболу, эта игра не может считаться тренировкой. Об этом ТАСС заявил генеральный директор столичного клуба Евгений Муравьев.
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