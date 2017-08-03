Гендиректор: «Динамо» очень серьезно отнесется к матчу со сборной России

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Товарищеский матч между сборной России и «Динамо» пройдет 3 сентября на стадионе «Арена Химки».

«К нам обратился Российский футбольный союз с предложением провести контрольную игру. Мы ответили согласием, так как в это время у нас всегда планируется товарищеский матч; это входило в наши планы. Сам факт проведения матча клубной команды со сборной очень редок. Для нас это очень престижно», — сказал Муравьев.

«Ни одна контрольная встреча не может считаться тренировкой — это полноценный матч со своими задачами. Безусловно, мы отнесемся к нему очень серьезно. Уверен, игра получится интересной и познавательной, как для тренерских штабов обеих команд, так и для болельщиков», — отметил генеральный директор «Динамо».