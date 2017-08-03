Гендиректор: «Динамо» очень серьезно отнесется к матчу со сборной России
МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московское «Динамо» со всей серьезностью отнесется к товарищескому матчу со сборной России по футболу, эта игра не может считаться тренировкой. Об этом ТАСС заявил генеральный директор столичного клуба Евгений Муравьев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Товарищеский матч между сборной России и «Динамо» пройдет 3 сентября на стадионе «Арена Химки».
«К нам обратился Российский футбольный союз с предложением провести контрольную игру. Мы ответили согласием, так как в это время у нас всегда планируется товарищеский матч; это входило в наши планы. Сам факт проведения матча клубной команды со сборной очень редок. Для нас это очень престижно», — сказал Муравьев.
«Ни одна контрольная встреча не может считаться тренировкой — это полноценный матч со своими задачами. Безусловно, мы отнесемся к нему очень серьезно. Уверен, игра получится интересной и познавательной, как для тренерских штабов обеих команд, так и для болельщиков», — отметил генеральный директор «Динамо».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter