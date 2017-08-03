Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с московским «Динамо» 3 сентября

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Российская команда с 28 августа по 3 сентября проведет учебно-тренировочный сбор в Новогорске. Встреча с «Динамо» состоится на «Арене-Химки».

«Международных контрольных матчей проведено не будет, так как в эти сроки большинство национальных команд задействованы в отборочных раундах ЧМ-2018, а со сборными, имеющими невысокие позиции в рейтинге ФИФА, россияне играть не планируют», — говорится в сообщении.

«В конце августа — начале сентября мы проведем учебно- тренировочный сбор в рамках окна, предусмотренного в международном футбольном календаре, — сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. — На него мы планируем пригласить в своем большинстве футболистов, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. Мы познакомимся с ними, а они в свою очередь — с нашими требованиями. В данной ситуации такой формат представляется очень важным и полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной».

«У нас не будет в эти сроки матчей международного уровня, но мы проведем 3 сентября контрольную встречу с московским “Динамо”. Благодарим руководство и тренерский штаб столичного клуба за то, что они согласились с нами сыграть. Что касается контрольных игр в октябре и ноябре, то уже достигнута договоренность с национальными сборными, и после соблюдения всех формальностей РФС сразу же проинформирует болельщиков о месте и времени этих матчей», — добавил специалист.