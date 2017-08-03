Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30570081/
3 августа 2017, 2:30 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Юношеская сборная России по футболу проиграла Мавритании на турнире в Испании

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт. Юношеская сборная России по футболу (игроки до 20 лет) проиграла сверстникам из команды Мавритании в матче международного турнира в Испании.

Встреча группы A, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Мавритании. У россиян мяч забил Михаил Яковлев на 81-й минуте.

Сборная России в следующем матче турнира 4 августа сыграет с молодежной командой «Вильярреала».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
1 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Инспекторы забрали у боксера машину, подаренную Путиным