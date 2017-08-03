Юношеская сборная России по футболу проиграла Мавритании на турнире в Испании
МОСКВА, 3 авг —
Р-Спорт. Юношеская сборная России по футболу (игроки до 20 лет) проиграла сверстникам из команды Мавритании в матче международного турнира в Испании.
Встреча группы A, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Мавритании. У россиян мяч забил Михаил Яковлев на 81-й минуте.
Сборная России в следующем матче турнира 4 августа сыграет с молодежной командой «Вильярреала».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter