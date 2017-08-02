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2 августа 2017, 19:04 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Источник: Луческу назначен новым главным тренером сборной Турции

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назначен новым наставником сборной Турции, информирует Sabah.

Бывший главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> назначен новым наставником сборной Турции информирует Sabah. Увеличить
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Румынский специалист сегодня провёл финальные переговоры с представителями турецкой федерации и принял их предложение. Официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.

Луческу уже работал в Турции главным тренером «Галатасарая» и «Бешикташа». С «Бешикташем» 72-летний тренер выиграл чемпионство страны, а с «Галатасараем» — чемпионство и Суперкубок УЕФА.

В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Луческу занял третье место в РФПЛ, и румын был уволен по окончании сезона. До того как возглавить питерский клуб, Луческу 12 лет тренировал «Шахтёр», с которым 8 раз выиграл чемпионство, 6 раз завоёвывал Кубок Украины и стал обладателем кубка УЕФА в сезоне-2008/09.

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