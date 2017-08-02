Юношеская сборная России обыграла «Атлетико» U20 на турнире в Испании

Вице-премьер правительства России, председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко отметил, что нападающий «Локомотива» Ари, который заявил о желании получить российский паспорт, может быть приглашён в сборную России, если главный тренер Станислав Черчесов посчитает, что этот футболист сможет усилить команду.