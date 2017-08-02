Юношеская сборная России обыграла «Атлетико» U20 на турнире в Испании
Юношеская сборная России стартовала с победы на турнире в Испании COTIF.
В дебютном матче под руководством Александра Гришина россияне обыграли «Атлетико» U20 — 1:0. Единственный гол на 38-й минуте забил Киселёв.
Россия — «Атлетико Мадрид» U-20 — 1:0 (1:0)
Гол: Киселев, 38.
Россия: Ломаев, Лапшов, Бочко, Дивеев, Калачевский (Денисов, 41), Бакаев (Вебер, 41), Киселев (Уткин, 58), Демьянов, Яковлев (Казаков, 41), Глушенков (Губанов, 69), Поярков.
«Атлетико Мадрид»: Дос Сантос, Виана (Луке, 58), Фер (Игор, 41), Айтор, Джейси (Кастро, 58), Микел (Альберто, 58), Хоакин (Рорро, 41), Феррерас (Чумилла, 58), Джио (Салидо, 41), Оскар (Сильвано, 41), Агуэро (Энди, 41).
COTIF-2017. Состав групп.
Группа A: «Атлетико», «Леванте», Мавритания, Россия, «Вильярреал».
Группа B: Марокко, региональная сборная Валенсии, «Севилья», «Сантос», «Валенсия».
Результаты других матчей турнира.
Мавритания — «Леванте» — 0:0
Марокко — «Сантос» — 0:0
«Севилья» — «Валенсия» — 0:1.
Расписание следующих матчей группового этапа турнира.
2 августа (среда)
19:15. «Вильярреал» — «Леванте»
21:15. Россия — Мавритания
23:15. Региональная сборная Валенсии — «Валенсия».
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