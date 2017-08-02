Тите: Переход Неймара в ПСЖ станет плюсом для сборной Бразилии по футболу

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В среду «Барселона» объявила, что Неймар попрощался с одноклубниками на базе и получил освобождение от тренировки и разрешение «заниматься своим будущим». Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за трансфер Неймара около 220 миллионов евро, а сам игрок получит 50 миллионов за подписание контракта.

В случае перехода в «ПСЖ» Неймар станет партнером по команде других футболистов национальной сборной: Дани Алвеса, Тиаго Силвы, Маркиньоса и Лукаса.

«Понятно, что, когда все эти футболисты играют вместе, легче налаживать игровые связи, в конечном счете это принесет пользу всем нам», — сказал Тите, которого цитирует sport.es.