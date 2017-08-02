Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30564064/
2 августа 2017, 14:19 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Тите: Переход Неймара в ПСЖ станет плюсом для сборной Бразилии по футболу

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Переход нападающего Неймара из испанской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен», если он состоится, пойдет на пользу сборной Бразилии по футболу, поскольку форвард наработает игровые связи с товарищами по сборной в парижском клубе, заявил главный тренер пентакампеонов Тите.

<em>МОСКВА 2 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Переход нападающего <span class=error>Неймара</span> из испанской Барселоны во французский Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> если он состоится пойдет на пользу сборной Бразилии по футболу поскольку форвард наработает игровые связи с товарищами по сборной в парижском клубе заявил главный тренер пентакампеонов <span class=error>Тите</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду «Барселона» объявила, что Неймар попрощался с одноклубниками на базе и получил освобождение от тренировки и разрешение «заниматься своим будущим». Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за трансфер Неймара около 220 миллионов евро, а сам игрок получит 50 миллионов за подписание контракта.

В случае перехода в «ПСЖ» Неймар станет партнером по команде других футболистов национальной сборной: Дани Алвеса, Тиаго Силвы, Маркиньоса и Лукаса.

«Понятно, что, когда все эти футболисты играют вместе, легче налаживать игровые связи, в конечном счете это принесет пользу всем нам», — сказал Тите, которого цитирует sport.es.

Сборная Бразилии
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Мутко: Переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии

Мутко: Переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Переговоры о проведении в 2018 году товарищеского матча между сборными России и Бразилии по футболу находятся в финальной стадии. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости
1 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Инспекторы забрали у боксера машину, подаренную Путиным