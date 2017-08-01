Экс-наставник «Зенита» Луческу может возглавить сборную Турции

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Как сообщает Fanatik, переговоры с главой федерации футбола Турции Йылдырымом Демироненом прошли 31 июля.

Ранее в СМИ сообщалось, что румынский специалист может возглавить «Галатасарай», которым он руководил с 2000 по 2002 год.

До того как возглавить «Зенит» Луческу 12 лет тренировал «Шахтёр», с которым 8 раз выиграл чемпионство, 6 раз завоёвывал Кубок Украины и стал обладателем кубка УЕФА в сезоне-2008/09.

Ранее появлялась информация, что на пост главного тренера сборной Турции также претендует француз Лоран Блан.