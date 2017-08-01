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1 августа 2017, 12:33 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Экс-наставник «Зенита» Луческу может возглавить сборную Турции

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может возглавить сборную Турции.

Бывший главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> может возглавить сборную Турции. Увеличить
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Как сообщает Fanatik, переговоры с главой федерации футбола Турции Йылдырымом Демироненом прошли 31 июля.

Ранее в СМИ сообщалось, что румынский специалист может возглавить «Галатасарай», которым он руководил с 2000 по 2002 год.

До того как возглавить «Зенит» Луческу 12 лет тренировал «Шахтёр», с которым 8 раз выиграл чемпионство, 6 раз завоёвывал Кубок Украины и стал обладателем кубка УЕФА в сезоне-2008/09.

Ранее появлялась информация, что на пост главного тренера сборной Турции также претендует француз Лоран Блан.

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