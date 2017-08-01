Три года назад перестало биться сердце полузащитника сборной Беларуси и киевского «Динамо» Валентина Белькевича
Сегодня, 1 августа 2017 года, исполнилось ровно три года, как ушел из жизни знаменитый белорусский футболист, полузащитник национальной сборной и киевского «Динамо» Валентин Белькевич.
Валентин умер в 41-летнем возрасте 1 августа 2014 года от тромбоэмболии. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Позже на Северном кладбище в Минске был установлен кенотаф. 27 января 2016 года в Минске на улице Энгельса, рядом со стадионом «Динамо», установлена мемориальная доска в память о временах детства и профессионального становления игрока. Мы помним!
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