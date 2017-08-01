Три года назад перестало биться сердце полузащитника сборной Беларуси и киевского «Динамо» Валентина Белькевича

Валентин умер в 41-летнем возрасте 1 августа 2014 года от тромбоэмболии. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Позже на Северном кладбище в Минске был установлен кенотаф. 27 января 2016 года в Минске на улице Энгельса, рядом со стадионом «Динамо», установлена мемориальная доска в память о временах детства и профессионального становления игрока. Мы помним!