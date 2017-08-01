Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30549309/
1 августа 2017, 9:53 | Футбол: Сборные | Прессбол

Три года назад перестало биться сердце полузащитника сборной Беларуси и киевского «Динамо» Валентина Белькевича

Сегодня, 1 августа 2017 года, исполнилось ровно три года, как ушел из жизни знаменитый белорусский футболист, полузащитник национальной сборной и киевского «Динамо» Валентин Белькевич.

Валентин умер в 41-летнем возрасте 1 августа 2014 года от тромбоэмболии. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Позже на Северном кладбище в Минске был установлен кенотаф. 27 января 2016 года в Минске на улице Энгельса, рядом со стадионом «Динамо», установлена мемориальная доска в память о временах детства и профессионального становления игрока. Мы помним!

Сборная Беларуси
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ