Белорусские футболистки завоевали серебро на турнире в Венгрии
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки женской сборной Беларуси заняли второе место на международном турнире Balaton Cup, который проходил в Венгрии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».
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В решающем поединке против команды Сербии белоруски не смогли оказать серьезного сопротивления, уступив с крупным счетом 1:6. Единственный гол в составе белорусок забила Валерия Белая. На старте соревнований команда Эдуарда Деменковца взяла верх над румынками — 2:0. Мячи на счету Юлии Дубень и Татьяны Маркушевской. В другом полуфинале сербские футболистки одолели хозяек соревнований венгерок в серии послематчевых пенальти. В игре за 3-е место сборная Венгрии переиграла румынскую команду со счетом 3:2.
Год назад победителем Balaton Cup стали белорусские футболистки, обыгравшие в финальном матче румынок — 5:2.
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