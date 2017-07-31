Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30545981/
31 июля 2017, 21:11 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Белорусские футболистки завоевали серебро на турнире в Венгрии

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки женской сборной Беларуси заняли второе место на международном турнире Balaton Cup, который проходил в Венгрии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

В решающем поединке против команды Сербии белоруски не смогли оказать серьезного сопротивления уступив с крупным счетом 1:6. Единственный гол в составе белорусок забила Валерия Белая. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В решающем поединке против команды Сербии белоруски не смогли оказать серьезного сопротивления, уступив с крупным счетом 1:6. Единственный гол в составе белорусок забила Валерия Белая. На старте соревнований команда Эдуарда Деменковца взяла верх над румынками — 2:0. Мячи на счету Юлии Дубень и Татьяны Маркушевской. В другом полуфинале сербские футболистки одолели хозяек соревнований венгерок в серии послематчевых пенальти. В игре за 3-е место сборная Венгрии переиграла румынскую команду со счетом 3:2.

Год назад победителем Balaton Cup стали белорусские футболистки, обыгравшие в финальном матче румынок — 5:2.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Мутко: Возможное приглашение Ари в сборную России — прерогатива Черчесова

Мутко: Возможное приглашение Ари в сборную России — прерогатива Черчесова

Вице-премьер правительства России, председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко отметил, что нападающий «Локомотива» Ари, который заявил о желании получить российский паспорт, может быть приглашён в сборную России, если главный тренер Станислав Черчесов посчитает, что этот футболист сможет усилить команду.
Еще 7 новостей  Все новости

Гендиректор Киновидеопроката Минска найден мертвым

Белоруса за границей взяли в заложники из-за нежелания жениться

Костные останки двухвековой давности обнаружены в Беловежской пуще

Гендиректор Киновидеопроката Минска найден мертвым

Белоруса за границей взяли в заложники из-за нежелания жениться