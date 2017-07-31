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31 июля 2017, 18:57 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Мутко: Возможное приглашение Ари в сборную России — прерогатива Черчесова

Вице-премьер правительства России, председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко отметил, что нападающий «Локомотива» Ари, который заявил о желании получить российский паспорт, может быть приглашён в сборную России, если главный тренер Станислав Черчесов посчитает, что этот футболист сможет усилить команду.

<nobr>Вице-премьер</nobr> правительства России председатель оргкомитета Россия 2018 Виталий <span class=error>Мутко</span> отметил что нападающий Локомотива <span class=error>Ари</span> который заявил о желании получить российский паспорт может быть приглашён в сборную России если главный тренер Станислав <span class=error>Черчесов</span> посчитает что этот футболист сможет усилить команду. Увеличить
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«Не могу в принципе отвечать, это вопрос к тренеру. Вопрос не в гражданстве, а в уровне игрока и в том, насколько он отвечает требованиям концепции игры. Это прерогатива тренера. Вопрос не в паспорте, а в том, насколько он может усилить сборную, гармонично в неё влиться», — цитирует Мутко «Интерфакс».

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