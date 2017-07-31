Мутко: Возможное приглашение Ари в сборную России — прерогатива Черчесова
Вице-премьер правительства России, председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко отметил, что нападающий «Локомотива» Ари, который заявил о желании получить российский паспорт, может быть приглашён в сборную России, если главный тренер Станислав Черчесов посчитает, что этот футболист сможет усилить команду.
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«Не могу в принципе отвечать, это вопрос к тренеру. Вопрос не в гражданстве, а в уровне игрока и в том, насколько он отвечает требованиям концепции игры. Это прерогатива тренера. Вопрос не в паспорте, а в том, насколько он может усилить сборную, гармонично в неё влиться», — цитирует Мутко «Интерфакс».
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