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«Не могу в принципе отвечать, это вопрос к тренеру. Вопрос не в гражданстве, а в уровне игрока и в том, насколько он отвечает требованиям концепции игры. Это прерогатива тренера. Вопрос не в паспорте, а в том, насколько он может усилить сборную, гармонично в неё влиться», — цитирует Мутко «Интерфакс».