Женская сборная Казахстана уступила Азербайджану в контрольном матче
Проводящая УТС в Азербайджане женская сборная Казахстана провела еще один контрольный поединок.
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Соперником вновь выступила команда Азербайджана. Победу со счетом 4:2 праздновали азербайджанки. Голами в составе нашей команды отметились: Бегаим Киргизбаева (с пенальти) и Бибигуль Нурушева.
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