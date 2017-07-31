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https://sport.mail.ru/news/football-national/30539124/
31 июля 2017, 10:54 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Женская сборная Казахстана уступила Азербайджану в контрольном матче

Проводящая УТС в Азербайджане женская сборная Казахстана провела еще один контрольный поединок.

Проводящая <span class=error>УТС</span> в Азербайджане женская сборная Казахстана провела еще один контрольный поединок. Увеличить
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Соперником вновь выступила команда Азербайджана. Победу со счетом 4:2 праздновали азербайджанки. Голами в составе нашей команды отметились: Бегаим Киргизбаева (с пенальти) и Бибигуль Нурушева.

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