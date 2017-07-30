Тренер: Сборная РФ по пляжному футболу была сильнее швейцарцев во всех компонентах игры

В воскресенье сборная России выиграла у команды Швейцарии со счетом 7:4, одержав победу на этапе Евролиги по пляжному футболу, который проходил в Москве. В первых двух играх россияне победили греков (9:0) и белорусов (3:2). Набрав 12 очков после двух этапов Евролиги, российские футболисты практически гарантировали себе участие в суперфинале турнира, который пройдет в итальянском Террачине с 14 по 17 сентября.

«Вчерашняя игра с командой Белоруссии отняла очень много сил, сегодня нам противостоял очень квалифицированный соперник, но мы оказались сильнее во всех компонентах игры и заслуженно победили. Я ребятам после первого периода сказал, что мы имели подавляющее преимущество и могли уйти на перерыв при счете 3:0, а то и больше, но вели только 3:2. Здорово сыграл Макаров, забил важные голы, все ребята сыграли на хорошем уровне. Большое спасибо москвичам и гостям столицы, которые приехали поддержать нас, это очень помогло», — отметил Лихачев.

В конце матча вторую желтую карточку получил капитан сборной России Антон Шкарин и был удален с поля. Он пропустит следующий матч сборной в Евролиге. «На мой взгляд, удаление Шкарина не совсем обоснованно, но уже ничего не поделать. К сожалению, мы потеряли его на первый матч суперфинала, это ощутимая потеря», — сказал главный тренер команды.