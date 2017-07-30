Решение о подаче заявки на проведение ЧМ по пляжному футболу будет принято в сентябре

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«В сентябре ФИФА объявит конкурс на проведение чемпионатов мира по пляжному футболу в 2019 и 2021 годах, тогда мы и примем решение подавать заявку или нет», — сказал Анохин.

В воскресенье сборная России выиграла у команды Швейцарии со счетом 7:4, одержав победу на этапе Евролиги по пляжному футболу, который проходил в Москве. В первых двух играх россияне победили греков (9:0) и белорусов (3:2). Набрав 12 очков после двух этапов Евролиги, российские футболисты практически гарантировали себе участие в суперфинале турнира, который пройдет в итальянском Террачине с 14 по 17 сентября.

«Очень приятно побеждать на родине. Рад, что ребята собрались и перед домашней публикой проявили свои лучшие качества в тяжелейших матчах с Белоруссией и Швейцарией. Надеюсь на продолжение победного шествия сборной в суперфинале», — добавил Анохин.