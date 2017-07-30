Макаров — MVP этапа Евролиги в Москве, Чужков — лучший вратарь
Самым полезным футболистом (MVP) третьего этапа Евролиги по пляжному футболу в дивизионе А, который завершился в Москве, признан игрок сборной России Алексей Макаров.
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Приза лучшего вратарю удостоился голкипер российской команды Максим Чужков, а лучшим бомбардиром стал форвард сборной Беларуси Игорь Бриштель, в активе которого шесть забитых мячей в трёх матчах.
Напомним, сборная России выиграла домашний этап Евролиги, последовательно победив команды Греции, Беларуси и Швейцарии, и решила главную задачу — вышла в Суперфинал.
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