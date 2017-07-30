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Приза лучшего вратарю удостоился голкипер российской команды Максим Чужков, а лучшим бомбардиром стал форвард сборной Беларуси Игорь Бриштель, в активе которого шесть забитых мячей в трёх матчах.

Напомним, сборная России выиграла домашний этап Евролиги, последовательно победив команды Греции, Беларуси и Швейцарии, и решила главную задачу — вышла в Суперфинал.