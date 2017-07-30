Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30535355/
30 июля 2017, 20:49 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Макаров — MVP этапа Евролиги в Москве, Чужков — лучший вратарь

Самым полезным футболистом (MVP) третьего этапа Евролиги по пляжному футболу в дивизионе А, который завершился в Москве, признан игрок сборной России Алексей Макаров.

Самым полезным футболистом (MVP) третьего этапа <span class=error>Евролиги</span> по пляжному футболу в дивизионе А который завершился в Москве признан игрок сборной России Алексей Макаров. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Приза лучшего вратарю удостоился голкипер российской команды Максим Чужков, а лучшим бомбардиром стал форвард сборной Беларуси Игорь Бриштель, в активе которого шесть забитых мячей в трёх матчах.

Напомним, сборная России выиграла домашний этап Евролиги, последовательно победив команды Греции, Беларуси и Швейцарии, и решила главную задачу — вышла в Суперфинал.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики