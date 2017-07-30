Сборная России выиграла домашний этап Евролиги по пляжному футболу

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В матче заключительного тура сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 7:4. В составе победителей забитыми мячами отметились Антон Шкарин (7-я минута), Алексей Макаров (10, 11, 24), Виктор Крышанов (22), Дмитрий Шишин (35) и Юрий Крашенинников (35). У проигравших отличились Деян Станкович (11, 12, 17) и Мо Ягги (24). Ранее в воскресенье сборная Белоруссии обыграла команду Греции — 3:2.

В турнирной таблице сборная России заняла первое место, набрав девять очков, у белорусов и швейцарцев по шесть баллов, греки очков не набрали.