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30 июля 2017, 19:06 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная Белоруссии обыграла команду Греции в матче этапа Евролиги по пляжному футболу

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сборная Белоруссии одержала победу над командой Греции со счетом 3:2 в матче третьего тура этапа Евролиги по пляжному футболу, который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 3:2. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Игорь Бриштель (2-я, 28-я минуты) и Иван Константинов (17). У проигравших отличились Георгиос Видалис (21) и Аристеидис Томас (34).

В турнирной таблице белорусы набрали шесть очков и вышли на второе место, греки, не набрав ни одного балла, идут последними. Позднее в воскресенье пройдет матч между сборными России и Швейцарии.

В дивизионе А Евролиги выступают 12 команд, каждая из которых принимает участие в двух из пяти этапов. По их итогам восемь сильнейших команд получат право выступить в суперфинале, который запланирован на 31 августа — 3 сентября в Италии.

Этап Евролиги в Москве завершится 30 июля.
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