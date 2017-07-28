Сборная России разгромила команду Греции в матче этапа Евролиги по пляжному футболу

Забитыми мячами отметились Борис Никоноров (3-я, 9-я минуты), Алексей Макаров (12, 17), Антон Шкарин (14), Юрий Крашенинников (19), Виктор Крышанов (21) и Артур Папоротный (25, 34). Ранее в пятницу сборная Белоруссии обыграла команду Швейцарии — 8:4.

В следующем туре пройдут матчи Россия — Белоруссия и Греция — Швейцария. Обе встречи состоятся 29 июля.

В дивизионе А Евролиги выступают 12 команд, каждая из которых принимает участие в двух из пяти этапов. По их итогам восемь сильнейших команд получат право выступить в суперфинале, который запланирован на 31 августа — 3 сентября в Италии.

Этап Евролиги в Москве завершится 30 июля.