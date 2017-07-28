Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30522748/
28 июля 2017, 16:57 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Немецкий футболист казахстанского происхождения отказался играть за сборную России

Защитник «Вердера» Роберт Бауэр не намерен получать российский паспорт и становиться игроком этой национальной сборной, сообщает Sports.kz со ссылкой на Kicker.

Защитник <span class=error>Вердера</span> Роберт <span class=error>Бауэр</span> не намерен получать российский паспорт и становиться игроком этой национальной сборной сообщает Sports.kz со ссылкой на Kicker. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отметим, что правила ФИФА разрешают Бауэру выступать за одну из трех сборных — Германии, Казахстана и России. Дело в том, что футболист родился в Пфорцхайме (Германия) — его родители эмигрировали туда из Казахстана, а бабушка и дедушка Роберта — из России.

— Я обсуждал этот вопрос с семьей, но решил не брать российский паспорт только ради поездки на чемпионат мира — я родился и вырос в Германии, — сказал Бауэр.

Немецкое издание предполагает, что таким образом Российский футбольный союз (РФС) хотел укрепить состав своей сборной перед Чемпионатом мира-2018.

Ранее Бауэра приглашали и в сборную Казахстана, однако он сделал выбор в пользу молодежной сборной Германии — за команду до 20 лет он провел пять матчей, а в составе олимпийской сборной Германии выиграл «серебро» в Рио-2016.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»