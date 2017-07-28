Немецкий футболист казахстанского происхождения отказался играть за сборную России

Отметим, что правила ФИФА разрешают Бауэру выступать за одну из трех сборных — Германии, Казахстана и России. Дело в том, что футболист родился в Пфорцхайме (Германия) — его родители эмигрировали туда из Казахстана, а бабушка и дедушка Роберта — из России.



— Я обсуждал этот вопрос с семьей, но решил не брать российский паспорт только ради поездки на чемпионат мира — я родился и вырос в Германии, — сказал Бауэр.



Немецкое издание предполагает, что таким образом Российский футбольный союз (РФС) хотел укрепить состав своей сборной перед Чемпионатом мира-2018.



Ранее Бауэра приглашали и в сборную Казахстана, однако он сделал выбор в пользу молодежной сборной Германии — за команду до 20 лет он провел пять матчей, а в составе олимпийской сборной Германии выиграл «серебро» в Рио-2016.