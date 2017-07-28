Сборная Беларуси по пляжному футболу стартует в Евролиге матчем со Швейцарией

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В первом поединке белорусская команда, которую тренирует испанский специалист Николас Альварадо, сыграет со сборной Швейцарии. Второй матч белорусы проведут 29 июля с россиянами, 30 июля завершат турнир встречей с греческой дружиной.

Белорусы прибыли в российскую столицу накануне и провели тренировку на месте предстоящих баталий. Тренерский штаб сборной Беларуси включил в официальную заявку 10 игроков:

вратари — Валерий Макаревич, Юрий Черкасов (оба — БАТЭ, Борисов);.

полевые игроки — Игорь Бриштель («Спартак», Москва, Россия), Вадим Бокач (ЭЛМОНТ, Королев, Россия), Иван Миранович, Дмитрий Камзолов, Александр Карпов, Денис Самсонов (все — БАТЭ, Борисов), Иван Константинов («Витоблспорт», Витебск), Илья Савич («Гроднооблспорт»).

Все матчи белорусской сборной покажет телеканал «Беларусь 5», первая трансляция сегодня в 17.15.

После московского этапа Евролиги белорусские «пляжники» сыграют в венгерском Шиофоке. Их соперниками будут команды Польши (11 августа), Португалии (12 августа) и Азербайджана (13 августа).

Белорусские мастера пляжного футбола с 2013 года играют в элитном дивизионе Евролиги (аналог чемпионата Европы). Лучшим результатом является 5-е место, которые белорусы заняли в прошлом году.