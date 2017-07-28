Сборная РФ по пляжному футболу в Москве постарается выйти в Суперфинал Евролиги

Евролига проводится ежегодно с 1998 года, и сборная России неизменно поднимается на пьедестал почета с 2007 года. За это время национальная команда четыре раза одерживала победу, уступая по этому показателю лишь испанцам и португальцам (по пять побед), один раз становилась второй и пять раз — третьей, включая два последних сезона. Действующим же чемпионом Евролиги является сборная Украины, чей успех многими воспринимался как сенсация.

Регламент турнира уже несколько лет не меняется: в элитном дивизионе Евролиги принимают участие 12 команд, каждая из которых проведет по шесть матчей на двух этапах. Всего же будет проведено пять отдельных этапов Евролиги. В итоге восемь лучших команд выйдут в Суперфинал, где и будет выявлен победитель. В этом сезоне решающая часть турнира пройдет в Италии с 31 августа по 3 сентября.

На первом своем этапе сборная России показала довольно непривычный результат для себя, одержав всего одну победу, ведь российские игроки обычно уже по итогам трех матчей практически гарантируют себе место в Суперфинале. Как показывает практика, девяти очков достаточно для того, чтобы оказаться в заветной восьмерке. В Белграде команда Михаила Лихачева одержала победу лишь над немцами (3:2), проиграв французам (2:4) и испанцам (1:3).

Соперники национальной сборной на московском этапе кажутся несколько слабее, но это лишь на бумаге. В пятницу россияне сыграют с греками, в субботу — с белорусами, а в воскресенье — со швейцарцами, игры с которыми всегда получаются зрелищными и результативными. Пример прошлогоднего турнира на «Янтаре» заставляет надеяться на повторение аншлагов на матчах национальной сборной.

За неделю до старта турнира на «Янтаре» сборная России впервые приняла участие в Мундиалито, который носит название неофициального чемпионата мира. К сожалению, россияне сенсационно не смогли преодолеть квалификацию и впервые с 2006 года не выступили в финальной части, которая прошла в мае на Багамских островах, поэтому участие на июльском турнире в Португалии ожидалось с особым интересом. Тем более, что состав участников включал в себя исключительно чемпионов мира — бразильцев, португальцев, французов и россиян.

Тренерский штаб сборной России принял решение отправить на Мундиалито экспериментально молодой состав, в итоге были обыграны только французы. Бразильцы же на данный момент являются, пожалуй, недосягаемыми ни для одной команды мира. Сборная Бразилии, которая всего несколько лет назад боялась россиян, сначала выиграла чемпионат мира, а потом и Мундиалито.

«На Мундиалито у нас поехал экспериментальный состав, тем не менее, мы рассчитывали на более высокий результат, — заявил после турнира в Португалии вице-президент РФС и глава комитета РФС по пляжному футболу Сергей Анохин. — У нас идет реально перестройка сборной России, болельщики должны понимать, что это болезненный, сложный и достаточно долгий процесс».

«На этапе Евролиги в Москве на следующей неделе состав будет другой, и мы будем бороться только за первое место. В поражениях есть и вина руководства, с себя не снимаю вину, но мы знаем, что делать, и я уверен, что мы быстро вернем себе все позиции на международной арене», — добавил он.

На московский этап Евролиги состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари — Максим Чужков, Иван Островский;.

Полевые игроки — Антон Шкарин, Артур Папоротный, Виктор Крышанов, Борис Никоноров, Алексей Макаров, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников.

«Команда сейчас мотивирована, поскольку мы не очень хорошо выступили на первом этапе, не добрали нужное количество очков, — заявил капитан сборной России Антон Шкарин, слова которого приводит beachsoccerrussia.ru. — Мы хотим победить на московском этапе и показать хорошую игру. Считаю, что у нас на этапе будут два принципиальных соперника — Беларусь и Швейцария. Со Швейцарией зрителям стоит ожидать атакующий футбол и очень много голов, а вот с белорусами будет сложнее — это будет игра от обороны, ожидается много борьбы, позиционной игры».