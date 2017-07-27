Сборная Беларуси по пляжному футболу стартует в Евролиге-2017

В элитном дивизионе А, где соревнуются 12 сильнейших коллективов Европы, наша сборная выступает с 2013 года. Три раза из четырех команда пробивалась в Суперфинал — восьмерку сильнейших. Как минимум эта же цель ставится и в этом году. А в прошлом сезоне белорусы добились наивысшего для себя достижения — стали пятыми.

2013: 9-е место

2014: 7-е место

2015: 8-е место

2016: 5-е место.

Второй этап для белорусов пройдет в венгерском Шиофоке с 11 по 13 августа. Соперники — Португалия, Польша и Азербайджан.

Сегодня белорусская сборная во главе с тренерами Николасом Альварадо, Дарио Котело и Вячеславом Акшаевым вылетела из аэропорта «Минск-2» в Москву. На борт поднялись 10 футболистов.

Вратари: Валерий Макаревич, Юрий Черкасов (оба — БАТЭ);.

Полевые игроки: Игорь Бриштель («Спартак», Россия), Вадим Бокач (ЭЛМОНТ, Россия), Иван Миранович, Дмитрий Камзолов, Александр Карпов (все — БАТЭ), Иван Константинов («Витоблспорт»), Илья Савич («Гроднооблспорт»).

Расписание игр московского этапа:

28 июля, 17:15. Беларусь — Швейцария (прямая трансляция на «Беларусь 5»).

18:30. Греция — Россия 29 июля, 17:15. Швейцария — Греция.

18:30. Россия — Беларусь (трансляция на «Беларусь 5» в 23:00).

30 июля, 17:15. Беларусь — Греция (прямая трансляция на «Беларусь 5»).

18:30. Россия — Швейцария.