Сборная Беларуси по пляжному футболу стартует в Евролиге-2017
Команда испанца Николаса Альварадо завершила насыщенный десятидневный сбор в Минске перед стартом московского этапа Евролиги.
В элитном дивизионе А, где соревнуются 12 сильнейших коллективов Европы, наша сборная выступает с 2013 года. Три раза из четырех команда пробивалась в Суперфинал — восьмерку сильнейших. Как минимум эта же цель ставится и в этом году. А в прошлом сезоне белорусы добились наивысшего для себя достижения — стали пятыми.
2013: 9-е место
2014: 7-е место
2015: 8-е место
2016: 5-е место.
Второй этап для белорусов пройдет в венгерском Шиофоке с 11 по 13 августа. Соперники — Португалия, Польша и Азербайджан.
Сегодня белорусская сборная во главе с тренерами Николасом Альварадо, Дарио Котело и Вячеславом Акшаевым вылетела из аэропорта «Минск-2» в Москву. На борт поднялись 10 футболистов.
Вратари: Валерий Макаревич, Юрий Черкасов (оба — БАТЭ);.
Полевые игроки: Игорь Бриштель («Спартак», Россия), Вадим Бокач (ЭЛМОНТ, Россия), Иван Миранович, Дмитрий Камзолов, Александр Карпов (все — БАТЭ), Иван Константинов («Витоблспорт»), Илья Савич («Гроднооблспорт»).
Расписание игр московского этапа:
28 июля, 17:15. Беларусь — Швейцария (прямая трансляция на «Беларусь 5»).
18:30. Греция — Россия 29 июля, 17:15. Швейцария — Греция.
18:30. Россия — Беларусь (трансляция на «Беларусь 5» в 23:00).
30 июля, 17:15. Беларусь — Греция (прямая трансляция на «Беларусь 5»).
18:30. Россия — Швейцария.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter