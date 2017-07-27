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27 июля 2017, 9:27 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная США выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

МОСКВА, 27 июл — Р-Спорт. Сборная США по футболу нанесла поражение команде Ямайки и в шестой раз стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), который проходил в США.

Сборная США по футболу нанесла поражение команде Ямайки и в шестой раз стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) который проходил в США. Увеличить
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Финальная встреча, состоявшаяся в среду в городе Санта-Клара (штат Калифорния), закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Джози Алтидор (45-я минута) и Джордан Моррис (88-я). Сборная Ямайки ответила точным ударом Дживона Уотсона (50-я).

В полуфинале американцы обыграли команду Коста-Рики (2:0), команда Ямайки — сборную Мексики — 1:0.

Американская команда в шестой раз выиграла главный турнир среди сборных, входящих в КОНКАКАФ. Золотой Кубок КОНКАКАФ проводится с 1991 года, ранее турнир носил название чемпионат наций КОНКАКАФ.

Благодаря завоеванию титула американцы получили право участвовать в плей-офф за место в Кубке конфедераций 2021 года, их соперником станет победитель Золотого кубка 2019 года.

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