Сборная США выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ
МОСКВА, 27 июл —
Р-Спорт. Сборная США по футболу нанесла поражение команде Ямайки и в шестой раз стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), который проходил в США.
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Финальная встреча, состоявшаяся в среду в городе
В полуфинале американцы обыграли команду
Американская команда в шестой раз выиграла главный турнир среди сборных, входящих в КОНКАКАФ. Золотой Кубок КОНКАКАФ проводится с 1991 года, ранее турнир носил название чемпионат наций КОНКАКАФ.
Благодаря завоеванию титула американцы получили право участвовать в
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