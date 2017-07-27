ФИФА разрешила хорвату Шимуновичу играть за сборную Боснии и Герцеговины

Шимунович, которому в августе исполнится 23 года, имеет боснийские корни. Согласно правилам ФИФА футболист может сменить национальную команду, если ни разу не играл за первую сборную данной страны.

Сборная Боснии и Герцеговины после шести матчей занимает третье место в группе H европейского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. В ближайших матчах квалификации боснийцы 31 августа сыграют в гостях с командой Кипра, а 3 сентября на выезде встретятся со сборной Гибралтара. Шимунович имеет право выйти на поле в этих матчах.