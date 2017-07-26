Фатих Терим покинул пост главного тренера сборной Турции
Сборная Турции осталась без главного тренера. Фатих Терим, который руководил национальной командой с августа 2013 года, покинул свой пост.
Об этом говорится на официальном сайте федерации футбола Турции.
«Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Мы хотим поблагодарить Фатиха Терима за проделанную работу. Он зарекомендовал себя как в Турции, так и в мире. Желаем успеха и счастья в будущем», — говорится в заявлении.
Сборная Турции в отборочном турнире ЧМ-2018 под руководством Фатиха Терима одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. После шести туров турки занимают в группе I 3-е место.
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