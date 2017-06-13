Алексей Миранчук пропускает тренировку сборной России по футболу из-за сдачи экзамена
МОСКВА, 13 июн —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук во вторник пропускает тренировку национальной команды, которая готовится к Кубку конфедераций.
Тренировка национальной команды под руководством Станислава Черчесова проходит во вторник на стадионе имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице в Москве.
В тренировке принимают участие 22 игрока сборной, которые вошли в окончательный состав национальной команды на Кубок конфедераций. На занятии не хватает только Миранчука, который, как сообщили в
Тем временем, полузащитник Александр Головин планово занимается отдельно от общей группы, исходя из результатов проведенных ранее тестов.
Кубок конфедераций, который пройдет в России с 17 июня до 2 июля, в субботу откроется матчем команд России и Новой Зеландии в
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