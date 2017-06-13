Алексей Миранчук пропускает тренировку сборной России по футболу из-за сдачи экзамена

Тренировка национальной команды под руководством Станислава Черчесова проходит во вторник на стадионе имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице в Москве.

В тренировке принимают участие 22 игрока сборной, которые вошли в окончательный состав национальной команды на Кубок конфедераций. На занятии не хватает только Миранчука, который, как сообщили в пресс-службе РФС, сдает экзамен.

Тем временем, полузащитник Александр Головин планово занимается отдельно от общей группы, исходя из результатов проведенных ранее тестов.