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13 июня 2017, 11:45 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Алексей Миранчук пропускает тренировку сборной России по футболу из-за сдачи экзамена

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук во вторник пропускает тренировку национальной команды, которая готовится к Кубку конфедераций.

Тренировка национальной команды под руководством Станислава Черчесова проходит во вторник на стадионе имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице в Москве.

В тренировке принимают участие 22 игрока сборной, которые вошли в окончательный состав национальной команды на Кубок конфедераций. На занятии не хватает только Миранчука, который, как сообщили в пресс-службе РФС, сдает экзамен.

Тем временем, полузащитник Александр Головин планово занимается отдельно от общей группы, исходя из результатов проведенных ранее тестов.

Кубок конфедераций, который пройдет в России с 17 июня до 2 июля, в субботу откроется матчем команд России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге.

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