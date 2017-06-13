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https://sport.mail.ru/news/football-national/30056457/
13 июня 2017, 11:44 | Футбол: Сборные | ТАСС

Петербургский метрополитен продлил время работы в дни матчей Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Метро Санкт-Петербурга будет работать дольше в дни проведения матчей Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

«С целью обеспечения потребности в массовых перевозках пассажиров после окончания футбольных матчей Кубка конфедераций 2017 года на стадионе “Санкт-Петербург” время работы метрополитена будет продлено», — говорится в сообщении.

В ночь на 18, 23 и 25 июня станции закроются для входа пассажиров в 1 час 30 минут. При этом в обычное время закроется часть вестибюлей у станций «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Московская», имеющих несколько выходов. Также продленный режим работы не коснется станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская». Вестибюль второй станции «Невский проспект» закроется для входа и выхода пассажиров в 23:00 мск.

Проход на станции будет осуществляться по проездным билетам и жетонам. В ночь на 18, 23 и 25 июня реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей производится до закрытия станций для входа пассажиров. В ночь на 18 и 25 июня ночной челнок между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная» ходить не будет.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Санкт-Петербурге будут сыграны четыре встречи, в том числе матч открытия и финал. Игры состоятся на стадионе «Санкт-Петербург», вместимость которого составляет около 68 тысяч зрителей.
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