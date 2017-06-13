Глушаков и Комбаров встретились с Овечкиным и Фридзоном
Футболисты «Спартака» и сборной России Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров встретились с нападающим хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и защитником баскетбольного ЦСКА Виталием Фридзоном.
Соответствующую фотографию в социальной сети «Инстаграм» разместил Глушаков.
«В выходной заехали в гости!» — написал Глушаков.
В настоящее время Глушаков и Комбаров в составе сборной России готовятся к старту Кубка конфедераций.
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