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13 июня 2017, 11:23 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Глушаков и Комбаров встретились с Овечкиным и Фридзоном

Футболисты «Спартака» и сборной России Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров встретились с нападающим хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и защитником баскетбольного ЦСКА Виталием Фридзоном.

Соответствующую фотографию в социальной сети «Инстаграм» разместил Глушаков.

«В выходной заехали в гости!» — написал Глушаков.

В настоящее время Глушаков и Комбаров в составе сборной России готовятся к старту Кубка конфедераций.

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МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук пропускают тренировку сборной России по футболу, которая продолжает подготовку к Кубку конфедераций.
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