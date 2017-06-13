На станции метро «Воробьевы горы» в преддверии Кубка конфедераций открылась выставка
МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Выставка с футбольными экспонатами открыта на станции метро «Воробьевы горы» в преддверии старта Кубка конфедераций.
Основную часть выставки составляет представление стран — участниц турнира. На экспозиционных колбах представлены комплекты формы команд, а также их история и основные достижения.
Также на выставке представлены расписание Кубка конфедераций, талисман турнира и официальный мяч соревнований.
В рамках мероприятия талисман Кубка конфедераций и чемпионата мира волк Забивака проехал от станции метро «Воробьевы горы» до станции «Спортивная» и обратно.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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