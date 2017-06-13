Двухметровые фигуры волка Забиваки установили в Москве перед Кубком конфедераций и ЧМ-2018
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Флаги с символикой Международной федерации футбола (ФИФА) и двухметровые фигуры волка Забиваки украсили Москву в преддверии Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
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«В преддверии Кубка конфедераций 2017 года Москву украсили более сотни флагов с символикой ФИФА, они появились в основном в пределах Третьего транспортного кольца. Также в столице установили четыре двухметровые фигуры волка Забиваки — талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций — 2017. Их разместили на Манежной площади, на улице Красная Пресня, а также на Сокольнической площади и в парке Победы», — говорится в сообщении. Отмечается, что двухметровый волк из стеклопластика стоит на постаменте с надписью Zabivaka и держит футбольный мяч на голове.
Как пояснили в
Столицу также украсили десять флаговых костров. Шестиметровые праздничные композиции установлены в восьми точках города, в том числе на Таганской, Серпуховской и Зубовской площадях. Кроме того, разнообразные флаговые конструкции появились и вблизи шести вокзалов — Белорусского, Курского и Киевского, а также Ленинградского, Ярославского и Казанского (на площади трех вокзалов). На флагах с символикой турнира на русском и английском языках размещена надпись «Добро пожаловать в Москву», изображены достопримечательности Москвы — Большой театр и Спасская башня.
Кубок конфедераций пройдет в Москве,
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут на 12 стадионах в 11 городах России — Москве,
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