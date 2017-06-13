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13 июня 2017, 9:53 | Футбол: Сборные | ТАСС

Двухметровые фигуры волка Забиваки установили в Москве перед Кубком конфедераций и ЧМ-2018

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Флаги с символикой Международной федерации футбола (ФИФА) и двухметровые фигуры волка Забиваки украсили Москву в преддверии Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Флаги с символикой Международной федерации футбола (ФИФА) и двухметровые фигуры волка Забиваки украсили Москву в преддверии Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии. Увеличить
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«В преддверии Кубка конфедераций 2017 года Москву украсили более сотни флагов с символикой ФИФА, они появились в основном в пределах Третьего транспортного кольца. Также в столице установили четыре двухметровые фигуры волка Забиваки — талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций — 2017. Их разместили на Манежной площади, на улице Красная Пресня, а также на Сокольнической площади и в парке Победы», — говорится в сообщении. Отмечается, что двухметровый волк из стеклопластика стоит на постаменте с надписью Zabivaka и держит футбольный мяч на голове.

Как пояснили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства города Москвы, флаги с символикой ФИФА и фигуры волка будут украшать город до 4 июля. «На Крымской и Трубной площадях установлены флагштоки высотой 7,5 метра. Конструкции из трех флагов разной высоты можно увидеть, гуляя вдоль Садового кольца, кроме того, они появились на Триумфальной площади (возле памятника Маяковскому), а также на смотровой площадке на Воробьевых горах», — уточняется на сайте.

Столицу также украсили десять флаговых костров. Шестиметровые праздничные композиции установлены в восьми точках города, в том числе на Таганской, Серпуховской и Зубовской площадях. Кроме того, разнообразные флаговые конструкции появились и вблизи шести вокзалов — Белорусского, Курского и Киевского, а также Ленинградского, Ярославского и Казанского (на площади трех вокзалов). На флагах с символикой турнира на русском и английском языках размещена надпись «Добро пожаловать в Москву», изображены достопримечательности Москвы — Большой театр и Спасская башня.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Три матча группового этапа и матч за третье место состоятся в Москве на стадионе «Спартак».

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Саранске, Самаре, Волгограде и Нижнем Новгороде — с 14 июня по 15 июля следующего года.
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