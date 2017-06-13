Новая Австралия ловит удачу в России

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Сборная Австралии по футболу еще не так давно находилась на задворках футбольного мира, но теперь заставляет с собой считаться практически любую национальную команду. Socceroos, как они сами себя называют, за свою почти вековую историю проделали колоссальную работу, чтобы пробиться в число уважаемых и узнаваемых стран на мировой футбольной карте.

История.

В этом году исполняется 95 лет с основания первой национальной сборной Австралии.

17 июня 1922 года в новозеландском городе Данидин состоялся первый официальный матч команды «Зеленого континента» с местной сборной. Тогда Новая Зеландия обыграла своих соседей со счетом 3:1. С тех пор прошло много времени, и австралийцы добились значительно больших успехов.

Австралия имела не так много возможностей, чтобы соревноваться с сильными командами, и в основном играла со своими ближайшими соседями. Все-таки в первой половине XX века расстояния были больше, а наша планета не казалась такой маленькой.

Не стоит также забывать, что становление и эволюция футбольной сборной проходила на фоне крупных политических изменений в стране. Лишь в 1901 году была основана федерация колоний Британской империи под названием Австралийский союз, и только шесть лет спустя союз получил статус доминиона. В 1942 году был принят Вестминстерский статут, согласно которому, единственной конституционной связью между Австралией и Великобританией остался британский монарх в качестве общего главы государства.

Окончательную независимость по всем формальным признакам Австралия получила лишь в 1986 году, когда было отменено верховенство британского парламента над парламентами отдельных австралийских штатов.

Возвращаясь к футбольной сборной, первый серьезный международный опыт команда получила в 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне. К слову, тогда олимпийский турнир выиграла сборная СССР. Что касается, хозяев, то они сыграли лишь два матча. Тогда не было группового этапа, и 16 команд начинали с 1/8 финала.

В первом круге австралийцы победили Японию со счетом 2:0, но уже в четвертьфинале уступили сборной Индии — 2:4.

Выступление национальной команды было признано неудовлетворительным и была поставлена задача развития футбола в стране. С распространением и постепенным удешевлением авиаперевозок сборная смогла чаще выезжать на матчи с более сильными соперниками, и в 1974 году Австралия впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу, проходивший в ФРГ.

В трех матчах группового этапа Socceroos набрали лишь одно очко, уступив ГДР и ФРГ и сыграв вничью с Чили. Как ни странно, но на предстоящем Кубке конфедераций австралийцы попали в одну группу с немцами и чилийцами.

Расцвет австралийской сборной пришелся на конец 90-х — середину 2000-х годов. Поколение футболистов того периода принято считать «золотым». Фантастический «Лидс Юнайтед» конца 90-х годов прошел не только под знаком тренеров Джорджа Грэма, а затем Дэвида О’Лири.

В команде помимо молодых английских звезд блистал Гарри Кьюэлл, а затем в 2000 году к нему присоединился Марк Видука.

С 1998 по 2002 годы «Лидс» не опускался ниже пятого места в АПЛ, а однажды даже замкнул тройку сильнейших — и все это в годы властвования «Манчестера» Алекса Фергюсона.

А если добавить сюда голкипера «Миддлсбро» Марка Шварцера, форварда «Эвертона» Тима Кэхилла, а также еще молодого в то время игрока «Бристоля» Люка Уилкшира, будущего динамовца, то нет ничего удивительного, что такая компания, да еще под руководством Гуса Хиддинка пробилась в плей-офф чемпионата мира — 2006 в Германии. Австралийцы заняли в своей группе второе место, уступив лишь бразильцам, и опередили Хорватию.

Тот матч 1/8 финала на мундиале против итальянцев запомнился надолго.

Ведь австралийцы уступили не только будущим чемпионам мира, но и проиграли только из-за судейской ошибки.

Итальянцы на правах фаворита много владели мячом и атаковали, но никак не могли вскрыть оборону Socceroos. На пятой добавленной минуте главный арбитр Луис Кантальехо назначил сомнительный пенальти в ворота Шварцера, который реализовал Франческо Тотти.

Очень важным шагом к качественному скачку Австралии стало решение 2005 года перейти из зоны Океании в Азию. Сам акт вступил в силу 1 января 2006-го. На свой самый успешный чемпионат мира австралийцы пробились из Океании, но это было в последний раз.

История выступлений на Кубке конфедераций у Австралии богатая, и сборная может похвастать двумя наградами этого турнира.

В 1997 году Socceroos, ведомые Кьюэллом и Видукой дошли до финала, правда были нещадно биты бразильцами со счетом 6:0.

Четыре года спустя австралийцы взяли у «кудесников мяча» реванш, обыграв их в матче за бронзу с минимальным счетом. Победный гол в той встрече забил центральный защитник «Шеффилд Юнайтед» Шон Мерфи, а в воротах уже стоял Шварцер.

После вступления в азиатскую зону австралийцы долгое время не получали право выступить в турнире.

В 2015 году к Socceroos, наконец, пришел успех.

На домашнем Кубке Азии команда «Зеленого континента» победила в финале Южную Корею и заработала право снова выступить в Кубке конфедераций.

Состав.

Главной звездой австралийцев в России будет ветеран Тим Кэхилл. Он уже покинул АПЛ и теперь выступает за клуб национального чемпионата «Мельбурн Сити». Это настоящая икона «Зеленого континента».

Кэхилл — главный бомбардир своей сборной. На его счету 48 мячей в международных матчей, и это достижение вряд ли кто-то сможет превзойти в ближайшее время.

В качестве капитана австралийцев поведет за собой 32-летний полузащитник «Астон Виллы» Майл Единак. Ворота сборной будет защищать голкипер «Валенсии» Мэтью Райан, который в свои 25 лет уже провел 32 матча за национальную команду.

Внимания также заслуживает принадлежащий «Манчестер Сити» Аарон Муй, который провел последний сезон в аренде в «Хаддерсфилде» и помог команде пробиться из Чемпионшипа в Премьер-лигу.

И конечно, с особым вниманием надо следить за 26-летним форвардом Мэтью Леки, перебравшимся в это межсезонье из «Ингольштадта» в берлинскую «Герту».

Новости.

Во вторник, 13 июня, состоится товарищеский матч сборных Австралии и Бразилии, где можно будет увидеть, на что способно новое поколение Socceroos. Конечно, прогнозы специалистов для Австралии неутешительны, ведь они сыграют с пятикратными чемпионами мира.

В группе B азиатского отбора на чемпионат мира — 2018 австралийцы занимают третье место, уступая с 16 очками после восьми матчей в борьбе за второе место Саудовской Аравии лишь по дополнительным показателям. Лидеры группы японцы также имеют на своем счету 16 баллов, но у них есть матч в запасе. Первые два места дают прямое попадание на мундиаль, а третье позволит участвовать в стыковых матчах.

Надежд у австралийцев на прямой выход много, тем более что в последнем матче они обыграли своих прямых конкурентов аравийцев со счетом 3:2. Главный тренер сборной Ангелос Постекоглу назвал Томаса Рогича и Томи Юрича ключевыми фигурами в важнейшей победе.

А австралийская пресса вышла с заголовками: «Забудьте про время Тимми (Кэхилла), наступило время Томов».

Прогноз.

Сборная Австралии выступит на Кубке конфедераций в группе B вместе с чемпионами мира — Германией, победителями Кубка Америки — Чили и чемпионами Африки — Камеруном.

Как бы симпатично ни выглядели молодые и яркие австралийцы, победить грандов в лице немцев и чилийцев будет крайне тяжело, а скорее всего, это задача на грани возможного.

Камерун Австралии вполне по силам. Именно эти команды разыграют между собой третье место в группе, которое, тем не менее, не дает право на выход в плей-офф турнира.

После яркой победы над Саудовской Аравии и суровой тренировки с Бразилией Socceroos выглядят предпочтительнее Камеруна и должны опередить их в группе и занять третье место.

Ранее вы могли ознакомиться с материалами о стадионах, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций: «Казань-Арена», «Спартак», «Фишт», «Санкт-Петербург», а также прочитать представление национальных сборных Мексики, Новой Зеландии, Камеруна и Чили.