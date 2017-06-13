Капитан сборной Австралии Миле Единак из-за травмы пропустит Кубок конфедераций-2017

Вместо Единака в национальную команду вызван полузащитник австрийского «Штурма» Джеймс Джегго.

«Потеря Миле — это удар, потому что он не только важный игрок полузащиты, но и настоящий лидер команды. У него был тяжелый период после Рождества в связи с травмой паха, и мы все согласны, что в долгосрочной перспективе ему лучше отдохнуть», — сказал главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу.