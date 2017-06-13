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13 июня 2017, 9:00 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Капитан сборной Австралии Миле Единак из-за травмы пропустит Кубок конфедераций-2017

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Капитан сборной Австралии по футболу Миле Единак из-за травмы пропустит Кубок конфедераций 2017 года в России, сообщается на сайте Федерации футбола Австралии.

Вместо Единака в национальную команду вызван полузащитник австрийского «Штурма» Джеймс Джегго.

«Потеря Миле — это удар, потому что он не только важный игрок полузащиты, но и настоящий лидер команды. У него был тяжелый период после Рождества в связи с травмой паха, и мы все согласны, что в долгосрочной перспективе ему лучше отдохнуть», — сказал главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Австралийцы на групповом этапе сыграют со сборными Чили, Камеруна и Германии.

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