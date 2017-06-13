Сборная России в октябре проведёт товарищеский матч с Ираном

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Ожидается, что игра состоится 10 октября, сообщают иранские СМИ.

Сборная Ирана стала третьей командой, гарантировавшей себе участие в чемпионате мира — 2018 после России и Бразилии. Иранцы обеспечили себе путёвку на ЧМ-2018, победив команду Узбекистана в матче 8-го тура группового этапа азиатской квалификации.

Сборная Ирана участвовала на чемпионатах мира в 1978, 1998, 2006 и 2014 годах.

В действующем рейтинге ФИФА Иран занимает 30-е место, а Россия находится на 63-й строчке.