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12 июня 2017, 23:21 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Тренер сборной Новой Зеландии: хотим выиграть на КК-2017 хотя бы один матч

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон после товарищеского матча с командой Беларуси (0:1) поделился ожиданиями от Кубка конфедераций — 2017.

Главный тренер сборной Новой Зеландии <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Хадсон</span> после товарищеского матча с командой <span class=error>Беларуси</span> (0:1) поделился ожиданиями от Кубка конфедераций — 2017. Увеличить
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«Какой результат на Кубке конфедераций будет положительным? Это достаточно сложное время года для моей команды. Сезон в австралийской лиге, в которой играют наши игроки, закончился, поэтому ребята без игровой практики. Очень важно было хорошо подвести их к этому турниру. Мы хотим выиграть хотя бы матч на этом турнире, чего команде Новой Зеландии ещё не удавалось сделать на Кубке конфедераций», — цитирует Хадсона «Прессбол».

В первом матче Кубка конфедераций сборная Новой Зеландии 17 июня сыграет с Россией.

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