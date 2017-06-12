Тренер сборной Новой Зеландии: хотим выиграть на КК-2017 хотя бы один матч

«Какой результат на Кубке конфедераций будет положительным? Это достаточно сложное время года для моей команды. Сезон в австралийской лиге, в которой играют наши игроки, закончился, поэтому ребята без игровой практики. Очень важно было хорошо подвести их к этому турниру. Мы хотим выиграть хотя бы матч на этом турнире, чего команде Новой Зеландии ещё не удавалось сделать на Кубке конфедераций», — цитирует Хадсона «Прессбол».

В первом матче Кубка конфедераций сборная Новой Зеландии 17 июня сыграет с Россией.