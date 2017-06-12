Сборная Эстонии одержала волевую победу над командой Латвии в контрольном матче
Футболисты сборной Эстонии нанесли гостевое поражение команде Латвии в товарищеском матче.
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Игра, состоявшаяся в понедельник в Риге, закончилась волевой победой эстонцев со счетом 2:1. На гол Дависа Икауниекса (22-я минута) у латвийцев гости ответили точными ударами Сергея Зенева (51) и Атса Пурье (77).
Прошедшую встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
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