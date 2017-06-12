Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30052339/
12 июня 2017, 22:43 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Криушенко: Победа над Новой Зеландией придаёт уверенности и оптимизма на будущее

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией в товарищеском матче.

Главный тренер сборной <span class=error>Беларуси</span> Игорь Криушенко поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией в товарищеском матче. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в Минске на стадионе «Трактор» и завершилась со счётом 1:0

«Прежде всего хочу поздравить наших болельщиков и команду с победой. Новая Зеландия — команда другого плана, нежели болгары. Силовая, с таранными форвардами, из-за чего было много борьбы у центральных защитников. Мы в свою очередь пытались мяч опускать на землю, проводить быстрые атаки. Моментами удавалось неплохо, порой были шероховатости.

Существенных возможностей у соперника не было, разве что в самом начале игры случился не очень приятный прострел. Считаю, мы создали достаточно моментов для победы и жаль, что забили только один гол. Так что я доволен командой. Победа придает уверенности и оптимизма на будущее, — цитирует Криушенко «Прессбол».

12.06.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Трактор
Беларусь 1:0 Новая Зеландия
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Криушенко Энтони Хадсон
Голы
47′ Денис Поляков  
Составы
Андрей Климович  
Сергей Политевич  
88′ Александр Сачивко  
Никита Корзун  
Артем II Быков  
71′ Игорь Бурко  
Дмитрий Алисейко  
86′ Денис Поляков  
Александр Павловец  
61′ Михаил Гордейчук  
Павел Савицкий  
70′ Алексей Риос  
Сергей Матвейчик  
80′ Иван Маевский  
Евгений Березкин  
61′ Максим Скавыш  
Денис Лаптев  
1 Стефан Маринович
3 Деклан Уинн
22 Эндрю Дюрант
5 Майкл Боксалл
11 Марко Рохас
8 Майкл МакГлинчи
9 Крис Вуд
18 Кип Колви 78′
16 Дейн Ингам
4 Фемистоклис Тзимопулос 51′
6 Билл Туилома
14 Райан Томас 51′
13 Монти Паттерсон
10 Шейн Смелц 63′
7 Коста Барбароузес
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 1
7 Угловые 2
17 Фолы 12
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сборная Беларуси
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Новой Зеландии
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото