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https://sport.mail.ru/news/football-national/30052288/
12 июня 2017, 22:36 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией

«СЭ» рассказывает о последних матчах соперников сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций.

СЭ рассказывает о последних матчах соперников России по Кубку конфедераций. Увеличить
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ВЕЛА — ЗВЕЗДА НОМЕР ОДИН

Мексика — Гондурас — 3:0 (Аланис, 34. Лосано, 63. Хименес, 66)
Мексика: Очоа, Сальседо (Дуэньяс, 54), Д. Рейес, Аланис, Л. Рейес, Эррера, Х.дос Сантос, Д.дос Сантос (Лосано, 63), Вела, Корона (Перальта, 69), Хименес.
Мексика — США — 1:1 (Вела, 23 — Брэдли, 6)
Мексика: Очоа, Сальседо, Д. Рейес, Морено, Аланис (Гальярдо, 31), Х.дос Сантос (Пинеда, 77), Эррера, Фабиан (Акино, 53), Вела, Лосано, Х. Эрнандес.

Если российская сборная ограничивается исключительно контрольными матчами, то мексиканцы находятся в хорошем соревновательном тонусе, проведя две игры в рамках отборочного турнира ЧМ-2018. Наставник «ацтеков» Хуан Карлос Осорио остался верен себе в плане варьирования тактических расстановок. Против Гондураса, когда мексиканцы с первых минут действовали с позиции силы, ярко выраженных атакующих игроков было четверо. Хотя по факту в наступлении участвовала практически вся команда, а счет и вовсе открыл защитник Аланис.

Показательно, что голевыми передачами отметились оба опорных полузащитника. Особенно хорош был пас Эрреры из центрального круга на удвоившего счет Лосано. Этот 21-летний полузащитник «Пачуки» может перейти в «Манчестер Сити», а в сборной он теперь становится практически безальтернативным левофланговым игроком. Его основной конкурент Хесус Корона в последний момент отказался от участия в Кубке конфедераций по семейным причинам, и его заменил Юрген Дамм. Изначально этот игрок «Тигрес» был делегирован в состав, который в начале июля уже без европейских легионеров выступит на Золотом кубке КОНКАКАФ.

В первой игре Осорио не задействовал своего лучшего бомбардира Хавьера Эрнандеса. Однако его без потери качества заменил играющий не менее результативно и установивший окончательный счет Хименес.

С американцами Мексика вернулась к своей классической расстановке 4−3−3, а в стартовом составе появилось четыре новых футболиста. Пятой замены удалось избежать, потому что получивший небольшую травму несколькими днями ранее Сальседо отделался легким испугом. Еще в первом тайме поле покинул Аланис, причем не из-за проблем со здоровьем, а по тактическим причинам. Обычно этот футболист играет в центре, а на фланге для взлома насыщенной обороны соперника требовался более активный игрок. В этой роли выступил заслуживший лестные отзывы недавний новичок сборной Гальярдо. Гол же стал заслугой ветеранов — вернувшегося на острие атаки Чичарито и поразившего ворота после смещения с фланга в центр Велы.

Сейчас это самый опасный игрок в мексиканском составе, в четырех последних матчах забивший два мяча и отдавший три голевых передачи. Могла быть и четвертая, однако Эрнандесу не удалось реализовать выход один на один. Снова великолепно сыграл Эррера, едва не сломавший перекладину пушечным ударом со штрафного. С точки зрения турнирной стратегии Мексику эта ничья устроила. Она уверенно лидируют с 14 очками, опережая американцев на шесть баллов.

Пропущенный мексиканцами гол, скорее, несчастный случай для надежно игравшего Очоа. С другой строны, заставший вратаря врасплох Брэдли — специалист по мексиканцам: им он забил почти треть своих голов за сборную — 5 из 17.

ВНИМАНИЕ — БАРБАРУСЕС!

Белоруссия — Новая Зеландия — 1:0 (Поляков, 47)
Новая Зеландия: Маринович, Винне, Цимопутос (Туилома, 51), Боксолл, Макглинчи, Вуд, Смелц (Барбарусес, 63), Рохас, Томас (Паттерсон, 51), Колви (Ингем, 78), Дюрант.

Уже прибывшая в Санкт-Петербург команда Энтони Хадсона временно покинула город на Неве ради спарринга с белорусами и потерпела второе подряд поражение на европейских полях. Игра в Минске обнажила несколько проблем нашего первого соперника в Кубке конфедераций.

Во-первых, как и несколькими днями ранее в Белфасте, даже при схеме с тремя центральными защитниками новозеландцы довольно медленно перестраиваются в обороне при атаках соперника с ходу. Во-вторых, подопечные Игоря Криушенко регулярно создавали остроту при стандартных положениях. Именно так — после розыгрыша углового — был забит единственный в матче гол, и как раз «стандарты» становятся в последнее время действенным оружием команды Станислава Черчесова.

Вместе с тем Новая Зеландия всегда сражается до финального свистка, и в концовке она организовала пусть и несколько примитивное, но давление. Его движущей силой стал снова удачно вышел на замену Барбарусес. В игре с Северной Ирландией он на последних минутах попал в штангу, а в Минске создал отличный момент для чудом не поразившего цель капитана команды Вуда.

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