Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией
«СЭ» рассказывает о последних матчах соперников сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций.
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ВЕЛА — ЗВЕЗДА НОМЕР ОДИН
Мексика — Гондурас — 3:0 (Аланис, 34. Лосано, 63. Хименес, 66)
Мексика: Очоа, Сальседо (Дуэньяс, 54), Д. Рейес, Аланис, Л. Рейес, Эррера, Х.дос Сантос, Д.дос Сантос (Лосано, 63), Вела, Корона (Перальта, 69), Хименес.
Мексика — США — 1:1 (Вела, 23 — Брэдли, 6)
Мексика: Очоа, Сальседо, Д. Рейес, Морено, Аланис (Гальярдо, 31), Х.дос Сантос (Пинеда, 77), Эррера, Фабиан (Акино, 53), Вела, Лосано, Х. Эрнандес.
Если российская сборная ограничивается исключительно контрольными матчами, то мексиканцы находятся в хорошем соревновательном тонусе, проведя две игры в рамках отборочного турнира ЧМ-2018. Наставник «ацтеков» Хуан Карлос Осорио остался верен себе в плане варьирования тактических расстановок. Против Гондураса, когда мексиканцы с первых минут действовали с позиции силы, ярко выраженных атакующих игроков было четверо. Хотя по факту в наступлении участвовала практически вся команда, а счет и вовсе открыл защитник Аланис.
Показательно, что голевыми передачами отметились оба опорных полузащитника. Особенно хорош был пас Эрреры из центрального круга на удвоившего счет Лосано. Этот 21-летний полузащитник «Пачуки» может перейти в «Манчестер Сити», а в сборной он теперь становится практически безальтернативным левофланговым игроком. Его основной конкурент Хесус Корона в последний момент отказался от участия в Кубке конфедераций по семейным причинам, и его заменил Юрген Дамм. Изначально этот игрок «Тигрес» был делегирован в состав, который в начале июля уже без европейских легионеров выступит на Золотом кубке КОНКАКАФ.
В первой игре Осорио не задействовал своего лучшего бомбардира Хавьера Эрнандеса. Однако его без потери качества заменил играющий не менее результативно и установивший окончательный счет Хименес.
С американцами Мексика вернулась к своей классической расстановке 4−3−3, а в стартовом составе появилось четыре новых футболиста. Пятой замены удалось избежать, потому что получивший небольшую травму несколькими днями ранее Сальседо отделался легким испугом. Еще в первом тайме поле покинул Аланис, причем не
Сейчас это самый опасный игрок в мексиканском составе, в четырех последних матчах забивший два мяча и отдавший три голевых передачи. Могла быть и четвертая, однако Эрнандесу не удалось реализовать выход один на один. Снова великолепно сыграл Эррера, едва не сломавший перекладину пушечным ударом со штрафного. С точки зрения турнирной стратегии Мексику эта ничья устроила. Она уверенно лидируют с 14 очками, опережая американцев на шесть баллов.
Пропущенный мексиканцами гол, скорее, несчастный случай для надежно игравшего Очоа. С другой строны, заставший вратаря врасплох Брэдли — специалист по мексиканцам: им он забил почти треть своих голов за сборную — 5 из 17.
ВНИМАНИЕ — БАРБАРУСЕС!
Белоруссия — Новая Зеландия — 1:0 (Поляков, 47)
Новая Зеландия: Маринович, Винне, Цимопутос (Туилома, 51), Боксолл, Макглинчи, Вуд, Смелц (Барбарусес, 63), Рохас, Томас (Паттерсон, 51), Колви (Ингем, 78), Дюрант.
Уже прибывшая в
Вместе с тем Новая Зеландия всегда сражается до финального свистка, и в концовке она организовала пусть и несколько примитивное, но давление. Его движущей силой стал снова удачно вышел на замену Барбарусес. В игре с Северной Ирландией он на последних минутах попал в штангу, а в Минске создал отличный момент для чудом не поразившего цель капитана команды Вуда.
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