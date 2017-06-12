Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией

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ВЕЛА — ЗВЕЗДА НОМЕР ОДИН

Мексика — Гондурас — 3:0 (Аланис, 34. Лосано, 63. Хименес, 66)

Мексика: Очоа, Сальседо (Дуэньяс, 54), Д. Рейес, Аланис, Л. Рейес, Эррера, Х.дос Сантос, Д.дос Сантос (Лосано, 63), Вела, Корона (Перальта, 69), Хименес.

Мексика — США — 1:1 (Вела, 23 — Брэдли, 6)

Мексика: Очоа, Сальседо, Д. Рейес, Морено, Аланис (Гальярдо, 31), Х.дос Сантос (Пинеда, 77), Эррера, Фабиан (Акино, 53), Вела, Лосано, Х. Эрнандес.

Если российская сборная ограничивается исключительно контрольными матчами, то мексиканцы находятся в хорошем соревновательном тонусе, проведя две игры в рамках отборочного турнира ЧМ-2018. Наставник «ацтеков» Хуан Карлос Осорио остался верен себе в плане варьирования тактических расстановок. Против Гондураса, когда мексиканцы с первых минут действовали с позиции силы, ярко выраженных атакующих игроков было четверо. Хотя по факту в наступлении участвовала практически вся команда, а счет и вовсе открыл защитник Аланис.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Gol de <a href="https://twitter.com/hashtag/Mexico?src=hash">#Mexico</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/ElTri?src=hash">#ElTri</a> take a 1-0 lead vs <a href="https://twitter.com/hashtag/Honduras?src=hash">#Honduras</a>! Good header by <a href="https://twitter.com/hashtag/Chivas?src=hash">#Chivas</a> CB Oswaldo Alanís from a corner by Jonathan dos Santos. <a href="https://twitter.com/hashtag/WCQ?src=hash">#WCQ</a> <a href="https://t.co/9tC84tOuN7">pic.twitter.com/9tC84tOuN7</a></p>— Jason Foster (@JogaBonitoUSA) <a href="https://twitter.com/JogaBonitoUSA/status/873006519322804231">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Показательно, что голевыми передачами отметились оба опорных полузащитника. Особенно хорош был пас Эрреры из центрального круга на удвоившего счет Лосано. Этот 21-летний полузащитник «Пачуки» может перейти в «Манчестер Сити», а в сборной он теперь становится практически безальтернативным левофланговым игроком. Его основной конкурент Хесус Корона в последний момент отказался от участия в Кубке конфедераций по семейным причинам, и его заменил Юрген Дамм. Изначально этот игрок «Тигрес» был делегирован в состав, который в начале июля уже без европейских легионеров выступит на Золотом кубке КОНКАКАФ.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Gol de <a href="https://twitter.com/hashtag/Mexico?src=hash">#Mexico</a>! Gol de Chucky! Dos a cero vs <a href="https://twitter.com/hashtag/Honduras?src=hash">#Honduras</a>! Wonderful ball by Herrera, Lozano calmly rounds Escober and scores. <a href="https://twitter.com/hashtag/ElTri?src=hash">#ElTri</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WCQ?src=hash">#WCQ</a> <a href="https://t.co/J53vzFMVix">pic.twitter.com/J53vzFMVix</a></p>— Jason Foster (@JogaBonitoUSA) <a href="https://twitter.com/JogaBonitoUSA/status/873018759283441664">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В первой игре Осорио не задействовал своего лучшего бомбардира Хавьера Эрнандеса. Однако его без потери качества заменил играющий не менее результативно и установивший окончательный счет Хименес.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Tres a cero! Jiménez makes it 3-0 for <a href="https://twitter.com/hashtag/Mexico?src=hash">#Mexico</a> vs <a href="https://twitter.com/hashtag/Honduras?src=hash">#Honduras</a>. Great combo with Vela, run, and good finish. Rout is on at <a href="https://twitter.com/hashtag/Azteca?src=hash">#Azteca</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/WCQ?src=hash">#WCQ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ElTri?src=hash">#ElTri</a> <a href="https://t.co/ABaACpF8mA">pic.twitter.com/ABaACpF8mA</a></p>— Jason Foster (@JogaBonitoUSA) <a href="https://twitter.com/JogaBonitoUSA/status/873019504737103873">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С американцами Мексика вернулась к своей классической расстановке 4−3−3, а в стартовом составе появилось четыре новых футболиста. Пятой замены удалось избежать, потому что получивший небольшую травму несколькими днями ранее Сальседо отделался легким испугом. Еще в первом тайме поле покинул Аланис, причем не из-за проблем со здоровьем, а по тактическим причинам. Обычно этот футболист играет в центре, а на фланге для взлома насыщенной обороны соперника требовался более активный игрок. В этой роли выступил заслуживший лестные отзывы недавний новичок сборной Гальярдо. Гол же стал заслугой ветеранов — вернувшегося на острие атаки Чичарито и поразившего ворота после смещения с фланга в центр Велы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">¡G⚽️⚽️⚽️L <a href="https://twitter.com/Corona_Futbol">@Corona_Futbol</a>! ¿QUIÉN DETIENE A <a href="https://twitter.com/11carlosV">@11carlosV</a>? GRAN conducción y disparo letal.<a href="https://twitter.com/hashtag/ElFutbolEsNuestro?src=hash">#ElFutbolEsNuestro</a> <a href="https://t.co/Sjyj8CrVre">pic.twitter.com/Sjyj8CrVre</a></p>— Selección Nacional (@miseleccionmx) <a href="https://twitter.com/miseleccionmx/status/874068068628013056">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сейчас это самый опасный игрок в мексиканском составе, в четырех последних матчах забивший два мяча и отдавший три голевых передачи. Могла быть и четвертая, однако Эрнандесу не удалось реализовать выход один на один. Снова великолепно сыграл Эррера, едва не сломавший перекладину пушечным ударом со штрафного. С точки зрения турнирной стратегии Мексику эта ничья устроила. Она уверенно лидируют с 14 очками, опережая американцев на шесть баллов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/2T?src=hash">#2T</a> 70’ MEX 1-1 USA ¡<a href="https://twitter.com/HHerreramex">@HHerreramex</a> reventó el travesaño! ?<br><br>Sigue vibrando la portería...<a href="https://twitter.com/hashtag/ElFutbolEsNuestro?src=hash">#ElFutbolEsNuestro</a> <a href="https://t.co/escF0ReVkb">pic.twitter.com/escF0ReVkb</a></p>— Selección Nacional (@miseleccionmx) <a href="https://twitter.com/miseleccionmx/status/874084082505875456">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пропущенный мексиканцами гол, скорее, несчастный случай для надежно игравшего Очоа. С другой строны, заставший вратаря врасплох Брэдли — специалист по мексиканцам: им он забил почти треть своих голов за сборную — 5 из 17.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Delicious chip from Michael Bradley in last night's Mexico vs USA game ? <a href="https://t.co/LbTl24hMUV">pic.twitter.com/LbTl24hMUV</a></p>— boohooMAN (@boohooMAN) <a href="https://twitter.com/boohooMAN/status/874172016693313536">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВНИМАНИЕ — БАРБАРУСЕС!

Белоруссия — Новая Зеландия — 1:0 (Поляков, 47)

Новая Зеландия: Маринович, Винне, Цимопутос (Туилома, 51), Боксолл, Макглинчи, Вуд, Смелц (Барбарусес, 63), Рохас, Томас (Паттерсон, 51), Колви (Ингем, 78), Дюрант.

Уже прибывшая в Санкт-Петербург команда Энтони Хадсона временно покинула город на Неве ради спарринга с белорусами и потерпела второе подряд поражение на европейских полях. Игра в Минске обнажила несколько проблем нашего первого соперника в Кубке конфедераций.

Во-первых, как и несколькими днями ранее в Белфасте, даже при схеме с тремя центральными защитниками новозеландцы довольно медленно перестраиваются в обороне при атаках соперника с ходу. Во-вторых, подопечные Игоря Криушенко регулярно создавали остроту при стандартных положениях. Именно так — после розыгрыша углового — был забит единственный в матче гол, и как раз «стандарты» становятся в последнее время действенным оружием команды Станислава Черчесова.

Вместе с тем Новая Зеландия всегда сражается до финального свистка, и в концовке она организовала пусть и несколько примитивное, но давление. Его движущей силой стал снова удачно вышел на замену Барбарусес. В игре с Северной Ирландией он на последних минутах попал в штангу, а в Минске создал отличный момент для чудом не поразившего цель капитана команды Вуда.