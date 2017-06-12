Футболисты сборной Беларуси победили Новую Зеландию в товарищеском матче

В спарринге с новозеландцами главный тренер белорусов Игорь Криушенко сделал ставку на футболистов из национального чемпионата, дав отдых основным легионерам из зарубежных клубов. Первая половина встречи прошла с небольшим игровым преимуществом хозяев поля, но особых угроз воротам заокеанских футболистов не было. Зато сразу после перерыва белорусы добились успеха. Алексей Риос не стал делать высокий навес с углового удара, а отпасовал мяч Игорю Бурко, который переправил его на угол вратарской площадки, и Денис Поляков открыл счет — 1:0. Новозеландцы бросились отыгрываться, но их атаки были сумбурными и не создали проблем обороне белорусов. После часа игрового времени Игорь Криушенко выпустил на поле Павла Савицкого и Дениса Лаптева, которые сразу стали напрягать защитные построения соперников. В дальнейшем подопечные Энтони Хадсона пытались обострить ситуацию у ворот Андрея Климовича, но безуспешно. Атаки белорусов также не привели к забитым голам, и встреча завершилась с минимальным счетом в пользу сборной Беларуси. Это ее вторая подряд виктория под началом Игоря Криушенко. В пятницу, 9 июня, белорусы обыграли болгарских футболистов в Борисове 2:1 в квалификации ЧМ-2018.

После сегодняшней победы белорусские футболисты отправятся в свои клубы и будут готовиться к матчам чемпионата страны. Следующую встречу национальная сборная проведет 31 августа в гостях у команды Люксембурга в квалификации чемпионата мира — 2018. Футболисты Новой Зеландии возьмут курс на Санкт-Петербург, где 17 июня сыграют стартовый поединок Кубка конфедераций против сборной России.