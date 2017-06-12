Артем Ребров: Кубок конфедераций мог стать для Зобнина вишенкой на торте

Игрок сборной России получил травму в товарищеском матче с Венгией (3:0), выбыл ориентировочно на 4−5 месяцев и пропустит Кубок конфедераций-2017.

— Рома провел очень сильный сезон, и Кубок конфедераций мог стать для него вишенкой на торте, который Зобнин сам себе преподнес, — сказал Ребров. — Ему тяжело, но, думаю, парень справится. Главное быть готовым морально, что придется нелегко. Но, зная Романа, не сомневаюсь, что он справится.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).